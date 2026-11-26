Марина Анисина опровергла скандал Никиты Джигурды в больнице

Марина Анисина попросила журналистов не распространять слухи о поведении Никиты Джигурды в больнице. Олимпийская чемпионка возмутилась сообщениями о том, что ее муж якобы устроил скандал из-за врачебных ограничений. По словам фигуристки, сейчас артисту необходимо восстанавливаться после тяжелого сердечного приступа, а не становиться героем очередных светских обсуждений.

Поводом для реакции Анисиной стала публикация Telegram-канала. В ней утверждалось, что медики запретили 65-летнему шоумену алкоголь, сигареты и интимную близость. Кроме того, появились сообщения о конфликте артиста с персоналом больницы.

Марина опровергла эту информацию у себя в личном блоге. Она объяснила, что постоянно получает звонки от представителей СМИ, которые требуют прокомментировать происходящее. При этом сама фигуристка переживает за мужа и старается выполнять рекомендации врачей.

«Я тоже человек, а не робот. Мне звонят без перерыва, я сразу всем ответила о том, что произошло, но вы не понимаете, что я как никто молюсь и еще должна выполнять требования врачей. Сейчас серьезная ситуация, а не хайп. Никакого скандала не было и запретов тоже», — заявила Анисина.

Она также рассказала, что их 17-летний сын Мик сейчас находится за границей на соревнованиях. У мальчика синхронизирован телефон с отцом, поэтому новости о госпитализации Джигурды стали для него дополнительным поводом для переживаний.

«Мик мне говорит: „Они тупые, звонят папе, он в реанимации?“ Я Мику ответила, что они не тупые, а просто бессовестные и бессердечные», — поделилась фигуристка.

«Чтобы его израненное сердце выздоровело»: что происходит с Джигурдой

По словам Анисиной, муж перенес обширный инфаркт на ногах. С момента приступа прошло уже пять дней, однако его состояние по-прежнему требует постоянного наблюдения медиков.

Фигуристка подчеркнула, что врачи делают все необходимое, а сам артист благодарен персоналу больницы за помощь. Она также попросила не верить сообщениям о конфликтах и описала мужа как доброго и отзывчивого человека.

«Никита — народный герой, его прекрасно приняли в больнице, и он, в свою очередь, всем благодарен, никаких скандалов нет. Он выполняет все рекомендации врачей. Да, ситуация непростая… Для тех, кто не знаком с Никитой лично: он очень добрый, открытый человек, который всегда готов дарить позитив и эмоции, при этом он очень образованный и идейный», — написала Марина.

В завершение она пожелала супругу сил и терпения, отдельно подчеркнув, насколько сильно переживает за его здоровье.

«Главное — здоровья Никитосу, сил, а их у него еще много, и терпения! Чтобы его израненное сердце выздоровело и продолжало сиять, ведь оно такое большое и доброе!» — обратилась Анисина к мужу.

Почему Джигурду снова перевели в реанимацию

О госпитализации Никиты Джигурды стало известно 23 ноября. Артисту стало плохо после поездки в Екатеринбург. У него резко поднялось давление, появились жжение в груди и нарушения сердечного ритма.

По словам шоумена, он долго не соглашался вызывать скорую помощь и надеялся, что плохое самочувствие пройдет самостоятельно. Марина все же обратилась к медикам, когда муж начал задыхаться.

В Боткинской больнице врачи диагностировали у Джигурды обширный инфаркт передней стенки сердца. Позднее ему установили стент, чтобы восстановить кровоток и помочь сердцу.

Сам артист рассказывал, что медики удивлялись тому, что он перенес приступ на ногах и остался жив.

После госпитализации Джигурда записал видеообращение из реанимации. Он признался, что чувствует сильную слабость, и рассказал о предстоящем лечении. Некоторое время состояние шоумена оставалось стабильным, после чего его перевели из реанимации в обычную палату.

Однако улучшение оказалось временным. На следующий день Анисина сообщила, что мужа снова отправили в реанимацию.

«Здоровья тебе, Никитос! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся», — написала фигуристка, опубликовав фотографию супруга из больницы.

«Просил ангелов забрать меня»: как Джигурда готовился к смерти

Во время восстановления после инфаркта артист поделился еще одним откровением. Он рассказал, что в момент приступа практически смирился с возможной смертью и даже просил высшие силы забрать его.

По словам шоумена, сильное давление и жжение в груди продолжались в течение дня и вечера. В короткие промежутки между приступами он записал духовное обращение, которое называет Великим Призывом тибетских учителей. Джигурда утверждает, что повторяет его уже более 30 лет.

«22 ноября — во время того, как меня пускал в нокдауны инфаркт, мне на протяжении дня и вечера так давило и жгло грудную клетку, что я реально был готов уйти в мир иной и просил ангелов забрать меня», — написал актер.

Артист объяснил, что считает этот текст формулой высшей божественной любви и часто произносит его вместе с молитвой «Отче наш».

В итоге Джигурда остался жив. Произошедшее он воспринял как знак того, что его время еще не пришло.

«Меня не забрали в мир иной в это полнолуние. Хотя я хотел уйти», — признался шоумен.

Он также поблагодарил всех, кто переживал за него и желал скорейшего выздоровления.

«Значит, в самом деле рано менять мерность. Поживем еще, братишка! Поживем! Живьем!» — написал артист.

Волочкова молится за здоровье старого друга

О госпитализации Джигурды переживает и Анастасия Волочкова. Балерина одной из первых попыталась связаться с Анисиной, чтобы узнать подробности случившегося. Позднее она рассказала 5-tv.ru, что артист никогда не жаловался на здоровье и всегда поддерживал хорошую физическую форму.

«Он никогда не жаловался на здоровье, он спортивный человек. Я все время была с ним на связи», — поделилась Волочкова.

Балерина также призналась, что в последнее время их отношения были непростыми. Однако это не заставило ее отвернуться от давнего друга.

«Но все равно он прекрасный человек, и все равно мы дружили и дружим», — подчеркнула Анастасия.

Позднее Волочкова сообщила в своем Telegram-канале, что Джигурда находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Она также поставила свечу за его здоровье.

Шоумена и балерину связывает почти 30-летняя дружба. За это время они не раз ссорились и мирились, а их отношения становились поводом для обсуждений в светской хронике.

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