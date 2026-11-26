Российские военные помогают мирным жителям выбраться из Константиновки. Месяцами люди ютились в подвалах, прятались от вражеских обстрелов, голодали, замерзали. И каждый день воспринимали как последний. Сама дорога к спасению стала для них настоящим испытанием. Позади — разрушенный город, впереди километры по распутице, где каждый шаг смертельно опасен. Ведь даже безоружные — это мишень для украинских дронов.

Через что приходится пройти тем, кто просто хочет жить, узнал наш военкор. У корреспондента «Известий» Станислава Григорьева — история, в которую трудно поверить, пока не увидишь.

Это даже нельзя назвать дуэлью. Это попытка убийства в режиме онлайн. Дрон на оптическом волокне тщательно прицеливается в группу гражданских.

Мужчина и женщина истекают кровью, зовут на помощь. Но тут же прилетает второй дрон, и лишь по счастливой случайности он промахнулся, а Дениса Емельянова и Марину Боцман солдаты вытащили из зоны поражения.

«Я шел, я не оборачивался, я только слышал, что летел дрон. Я только у себя перед лицом увидел вспышку! И оказался на земле», — сказал Денис Емельянов.

Из Константиновки на российскую сторону продолжают выходить люди. Вернее, их стараются вывести наши военные. Почти всегда эти попытки сопряжены с огромным риском для жизни.

«Передвижение шло от точки к точке. Вот в одном из передвижений, в районе лесополосы, были атакованы дронами. Хотя там на камерах было четка видно, что это обычные гражданские люди», — сказал заместитель командира 20-го мотострелкового полка с позывным «Пересвет».

Российская сторона давно предлагала провести в Константиновке гуманитарную акцию, подобную той, что была в херсонских Алешках. Но пока все безответно. По разным данным, в городе, который занимает российская армия, по подвалам ютятся десятки мирных граждан. Но выйти им никуда не дают. ВСУ считают своих бывших сограждан предателями и пытаются убить.

«В одном подвале побыли мы. Начался сильный обстрел, мы спустились в подвал. Просидели там час, разбили этот гараж. Мы чудом ушли оттуда», — сказал житель города Константиновки Виктор Никитин.

Очередная группа вышла только что. Люди прильнули к печке на перевалочном пункте. Тепла они не ощущали несколько месяцев. Рассказывают, что и света не видели неделями. А когда пришла пора выходить, не сразу поняли, по какой дороге шагать.

В мирном городе работает навигация, в конце концов, есть таблички с номерами улиц. А вот здесь, в таких условиях, нельзя просто выйти и сориентироваться. Все вокруг серое, одинаковое, разбитое.

Поэтому для каждой группы разрабатывается свой план. С помощью квадрокоптера гражданским скидывают радиостанции и сначала ведут по точкам на карте. Потом к делу подключаются проводники.

«Были моменты, где мы переправлялись через ручьи, естественные преграды. Везде мы помогали чем могли и в итоге справились», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Змей».

За пострадавшими выходит специальная группа эвакуации. Вот так, например, вытаскивали из-под огня Дениса Емельянова и Марину Боцман. Немедленно — перевязка и первая помощь. А в самом конце пути — больница.

Марина не может говорить, осколками ей раздробило челюсть. Но, завидев съемочную группу, она знаками немедленно передает привет своему любимому. Они на разных этажах и еще не виделись.

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