Терапевт Елисавецкая: лицо отекает с утра от напряжения и неправильного дыхания

Утренние отеки и «второй подбородок» не всегда появляются из-за лишнего веса или возраста. Иногда причина кроется в напряжении мышц шеи, неправильном дыхании и даже положении языка. Об этом рассказала косметолог и остеотерапевт Людмила Елисавецкая в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам специалиста, отечность может быть связана с нарушением оттока лимфы и венозной крови. Когда мышцы лица и шеи слишком напряжены или, наоборот, ослаблены, жидкость начинает задерживаться в тканях. В результате по утрам лицо выглядит опухшим, а к вечеру его контуры становятся менее четкими.

Особое внимание эксперт советует обратить на положение головы и челюсти. Например, привычка постоянно вытягивать шею вперед может мешать нормальному оттоку крови.

Не менее важно и то, как человек дышит. По словам Елисавецкой, при дыхании ртом нижняя челюсть опускается, язык смещается вниз, а мышцы шеи сильнее напрягаются. Это может усиливать отечность.

Чтобы уменьшить проблему, специалист предложила учиться дышать носом, делать легкий массаж, аккуратно поглаживая кожу от ключиц к подбородку, а затем от подбородка к ушам.

Также важно задействовать мышцы под подбородком. Специалист предложила упражнение — класть пальцы под подбородок и сглатывать, тренируя мышечную ткань. Кроме того, стоит уделять пять минут в день диафрагмальному дыханию — положив руки на ребра, разводить их в стороны на вдохе, и возвращать в исходное положение на выдохе.

Ранее врач-остеопат Олег Агапэ рассказал, что припухлость лица по утрам не всегда связана с соленой едой или большим количеством выпитой накануне воды. Причиной могут стать нарушения работы лимфатической и венозной систем, мышечные спазмы, хронический стресс и проблемы с осанкой.

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