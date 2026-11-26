Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Кремле.

Президент России подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Прием обращений начнется 27 ноября в 00:00 по московскому времени и завершится одновременно с окончанием программы.

Задать вопрос главе государства можно несколькими способами. Для этого предусмотрен официальный сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), , а также отправка СМС- и ММС-сообщений на короткий номер 0-40-40.

Желающие обратиться к президенту могут воспользоваться бесплатным телефоном 8-800-200-40-40. Для звонков из-за границы выделены отдельные номера: +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.

Кроме того, вопросы и видеобращения принимаются через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Еще один способ связаться с организаторами программы — чат-бот в мессенджере МАКС.

Направить вопрос Владимиру Путину можно будет вплоть до завершения прямого эфира 10 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.