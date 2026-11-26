Обращения от жителей России начнут принимать 27 ноября, а отправить их можно будет по телефону.
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Кремле.
Президент России подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Прием обращений начнется 27 ноября в 00:00 по московскому времени и завершится одновременно с окончанием программы.
Задать вопрос главе государства можно несколькими способами. Для этого предусмотрен официальный сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), , а также отправка СМС- и ММС-сообщений на короткий номер 0-40-40.
Желающие обратиться к президенту могут воспользоваться бесплатным телефоном 8-800-200-40-40. Для звонков из-за границы выделены отдельные номера: +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.
Кроме того, вопросы и видеобращения принимаются через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Еще один способ связаться с организаторами программы — чат-бот в мессенджере МАКС.
Направить вопрос Владимиру Путину можно будет вплоть до завершения прямого эфира 10 декабря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
79%
Нашли ошибку?