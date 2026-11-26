Дебаты в Европарламенте стали холодным душем для Урсулы фон дер Ляйен. Все из-за планов Брюсселя и дальше обеспечивать деньгами Киев, не пытаясь решить проблемы внутри Евросоюза. В этот раз депутаты вообще себя не сдерживали: говорили о разорительных счетах, европейцах, которые мерзнут в квартирах, а также миллиардах, которые Украина никогда не вернет.

Дошло до того, что участникам просто отключали микрофон. Все самые яркие заявления, которые все же успели прозвучать, — в материале корреспондента «Известий» Александра Якименко.

Эта парламентская неделя для Урсулы фон дер Ляйен с самого начала пошла не по плану. Ее бравурную речь о только что потраченных на Киев деньгах вместо привычной овации встретили в практически гробовой тишине. Зато из желающих ей ответить выстроилась очередь.

«Интересно, каков ваш конкретный вклад в прекращение войны и установление прочного мира на нашем континенте? Кажется, никакого. Вы только и требуете, что оружия, денег на него и новых оборонных технологий. Хотя очевидно, что это не стратегия мира», — сказала депутат Европарламента от Германии, депутат от фракции «Левые» Озлем Демирель

Жесткую обструкцию продолжают итальянские крайне правые. Редкий случай, когда они с немецкими социалистами вдруг зазвучали в унисон. С поправкой на особую южную экспрессию.

«Наступает Рождество, и под елкой фрау фон дер Ляйен завязывает бантик на подарке Украине стоимостью 45 миллиардов евро. Видимо, 90 миллиардов, которые мы подарили ей несколько месяцев назад, было недостаточно. А по огромному счету потом расплачиваются итальянцы и европейцы — обманутые, но довольные. А что Киев делает с этими деньгами? Он приносит войну прямо к нашему порогу, в Средиземное море, он вносит имена европейских политиков, в том числе мое и моих коллег в этом зале, в свои черные списки в стиле гестапо», — сказал депутат Европарламента от Италии, глава парти «Национальное будущее» Роберто Ваначчи.

Для фон дер Ляйен эта речь, кажется, стала ударом, выдержать который она не смогла: сложила все бумаги, взяла сумочку и покинула заседание.

«Жаль, конечно, что госпожа фон дер Ляйен ушла. Теперь мы так и не сможем услышать ответ на вопрос, какова нынче роль Евросоюза в мире. Впрочем, мы и так можем ее видеть: посмотрите на саммит в Шэньчжэне — там есть лидеры Китая, США и России. А где вы? Нигде. Мы лишь зрители в игре великих держав. Так какая от вас польза Европе? Абсолютно никакой!» — сказал депутат Европарламента от Италии Данило Делла Валле.

Тех, кого до сих пор в Брюсселе не осмеливались называть иначе как союзниками, теперь тоже критикуют в полный голос. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам представителей Италии, перешел все возможные границы дозволенного, устраивая военные операции на территории, которую в Европе всегда считали своей зоной влияния.

«Удар по российским судам наносили у самых границ Италии! Был ли хотя бы один звонок из Киева? Зеленский предупреждал вас об этой операции? Нет, после того как мы дали ему баснословное количество миллиардов, он молча делает все, что хочет на нашем заднем дворе, даже не ставя нас в известность», — сказала депутат Европарламента от Италии Сузанна Чеккарди.

И это, пожалуй, одно из первых заседаний за четыре года, когда голоса недовольных оказались громче брюссельских ястребов. Почувствовав силу, депутаты отклонили первый вариант долгосрочного бюджета.

В проекте авторы требовали сократить социальные расходы еще на 200 миллиардов — это дополнительно к тем деньгам, которые уже урезали в 2026-м и собираются изъять в 2027-м. Впрочем, о глобальном успехе говорить пока рано. Тем более что пульт управления до сих пор держат сторонники войны. И пытаются заглушить микрофоны тех, кто с ними не согласен.

— Госпожа Каллас — отпетая лгунья, политический Пиноккио. Утром она открывает глаза и начинает врать, а затем… Что происходит? — сказал депутат Европарламента от Нидерландов Себастьян Крюйс.

— Извините, вы не можете называть кого-либо лжецом. Это противоречит нашим правилам

— Чушь! Если человек говорит неправду, если он лжет, то обычно такого человека и называют лжецом.

И сейчас в Европе замерли в ожидании, как пишет местная пресса, политической бури. Новый год, когда выборы пройдут во всех ключевых странах Евросоюза, может радикально изменить расклад сил.

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