Накануне вечером президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению главы нашего государства. Одной из ключевых тем переговоров стало сотрудничество в сфере высоких технологий.

«Знаю, что вы много внимания уделяете развитию информационных технологий в Казахстане. Уверен, вам будет интересно, у вас будет возможность послушать и специалистов, и пообщаться с молодыми людьми, и школьниками, и студентами, поговорить о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях между Россией и Казахстаном в целом и в области искусственного интеллекта в частности. В общем, все двигается хорошим темпом и на хорошем уровне находится. Наши с вами регулярные встречи создают, мне кажется, тоже определенную атмосферу, динамику придают всему этому процессу», — сказал президент России Владимир Путин.

Президент Казахстана подчеркнул, что специалисты из республики высоко ценят возможность перенять российский опыт в сфере искусственного интеллекта. Не обошел стороной Касым-Жомарт Токаев и одно из главных геополитических событий года — встречу лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

«Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, Россия вышла на передний план, на первый план в качестве великой державы», — сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

На сегодня у лидеров запланирована насыщенная деловая программа. Вместе с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев посетит XI Международную конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

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