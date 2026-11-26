Пять человек погибли при атаке ВСУ на автостоянку в Запорожской области

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобильную стоянку в пгт Веселое Запорожской области погибли пятеро человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, подробности уточняются», — заявил глава региона.

Ранее в Запорожской области ВСУ атаковали городской рынок в Токмаке. Тогда погибли пять человек, еще 18 получили ранения. Четверых пострадавших в тяжелом состоянии доставили в областную больницу Мелитополя. После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

До этого украинские беспилотники также атаковали маршрутный микроавтобус в регионе. В результате удара погибли три человека

Кроме того, 24 ноября украинский беспилотник атаковал автовокзал в центре Донецка. В результате взрыва были повреждены пять автобусов, стоявших на территории транспортного объекта.

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