Российские рыбаки выловили 183 тысячи тонн сельди в Беринговом море

Дефицита красной икры к Новому году не будет. Это пообещали в Росрыболовстве. Но вот цены на деликатес могут напрочь отбить праздничный аппетит: только за октябрь икра подорожала почти на 20%.

Причина — в слабой лососевой путине на Дальнем Востоке. Зато у другой рыбы настал настоящий звездный час.

Сельди у нас стало столько, что она уже выплывает на новые рынки. Ее распробовали в Африке! О невиданном улове, который россияне съесть не в состоянии, — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

В сезон лента этого конвейера не останавливается ни на минуту — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. За сутки выходит около 120 тонн готовой продукции.

Наука спешно переписывает планы улова — дает разрешение рыбакам добывать все больше и больше.

«Последнеие годы мы видим значительное увеличение сахалино-хоккайдской сельди, которая к нам не приходила, наверное, лет 60, а то и 80. Мы вообще забыли об этом ресурсе», — сказал председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Традиционно рыбацкие сети дальневосточников наполняли три популяции сельди. В Охотском море — гижигинско-камчатская и охотоморская, в Беринговом — корфо-карагинская сельдь. Но в этом году неожиданно из «депрессии» вышла сахалино-хоккайдская рыба и дала прилов почти в 100 тысяч тонн.

А еще в российских промысловых водах неожиданно объявилась иммигрантка из Америки, там селедку почти не ловят и не едят. Восточно-Беринговоморская сельдь, которую 60 лет назад открыли приморские рыбаки и с тех пор никогда не видели в больших объемах, вдруг триумфально вернулась в родную гавань.

«Когда в восточной части Берингова моря жарко, большая часть половозрелой и созревающей сельди в наши воды заходит, где ее рыбаки успешно и ловят. Сколько будет продолжаться этот период, предсказать никто не может по той простой причине, что мы такого периода пока в наших исследованиях не видели», — сказал заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Игорь Мельников.

Наши рыбаки не растерялись и поймали в Беринговом море уже 183 тысячи тонн — абсолютный исторический максимум. Тем более что здесь селедку добывают не по квотам, а по так называемому «олимпийскому принципу».

«Он не ограничивает распределение между компаниями. То есть нет четкого закрепления за компаниями — по сути, в олимпийском принципе кто сколько ловит, тот столько и зарабатывает. На мой взгляд, по большинству объектов такой принцип дает результаты, и в частности по селедке в Беринговом море мы это видим», — сказал управляющий группы компаний по производству рыбных консервов Александр Ефремов.

Провалилась красная путина — нет лососевой икры. Даже тут выручает селедка. Сегодня предприятия массово открывают отдельные линии по производству икры сельди.

«Селедку, ее два вида, мы замораживаем целиковую и достаем из нее икру, замораживаем икру», — сказала начальник цеха рыболовецкого колхоза Елена Захарова.

Россия — мировой лидер по вылову и потреблению сельди. Цена на нее последние несколько лет росла рекордными темпами.

Получается, вылов был больше на четверть — цены злее на треть. В этом — тенденция сломалась. Селедки уже добыли рекордные 655 тысяч тонн, и цена замерла.

Столько съесть россияне не в состоянии, но у излишков появился постоянный покупатель.

«Плюс началось потребление сельди путем работы наших рыбаков и нашего правительства в африканских странах. Помимо свежемороженой сельди, они стали выпускать различные консервы, пресервы, паштеты», — сказала представитель компании-трейдера Александра Леонтьева.

Селедка под шубой в этом году уже объявлена самым недорогим новогодним салатом — набор продуктов на четыре порции вдвое дешевле, чем для оливье. И все благодаря недорогой рыбке.

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