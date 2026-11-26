Life.ru: обильное питье не способно растворить уже появившиеся камни в почках

Увеличение количества выпиваемой воды действительно помогает при мочекаменной болезни, однако рассчитывать на то, что жидкость выведет или растворит уже сформировавшиеся камни, не стоит. Об этом врач-уролог, андролог Сергей Кибец рассказал Life.ru.

По словам специалиста, достаточное потребление жидкости снижает концентрацию солей в моче и помогает уменьшить вероятность появления новых камней. Однако на существующие конкременты вода практически не влияет.

«Не стоит рассчитывать, что большой объем воды буквально вымоет камень из почки. В некоторых случаях камни могут самостоятельно выйти по мочевыводящим путям, но все зависит от их расположения. И, конечно, это никак не связано с питьевым режимом», — пояснил врач.

Не помогут избавиться от камней и популярные народные рецепты. В частности, нет научных доказательств того, что отвары петрушки, толокнянки и другие мочегонные сборы способны растворять образования в почках. Более того, если камень перекрывает отток мочи, прием таких средств может усугубить ситуацию. Не рекомендуется использовать и домашние растворы на основе соды или уксуса.

«Нельзя экспериментировать с содой, уксусом и другими домашними „растворителями“. Пользы в решении проблемы никакой, зато вред для здоровья ощутимый», — предупредил Кибец.

При этом некоторые виды камней все-таки поддаются медикаментозному растворению. Речь идет прежде всего об уратных конкрементах, которые образуются из солей мочевой кислоты. Для их лечения применяют специальные препараты на основе цитратов или гидрокарбоната калия. Они снижают кислотность мочи, благодаря чему образования постепенно уменьшаются и могут полностью исчезнуть.

Однако такая терапия требует контроля специалиста и регулярного измерения кислотности мочи. Возможность медикаментозного лечения зависит от химического состава камней.

Оксалатные и фосфатные образования растворить подобным способом нельзя. В таких случаях применяют другие методы лечения, в том числе хирургические. Современная урология использует малотравматичные технологии, например лазерную литотрипсию, которая позволяет раздробить камни и вывести их из организма. По словам врача, восстановление после такой процедуры занимает несколько дней.

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