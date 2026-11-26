Небо внезапно стало голубым: загадочная вспышка напугала жителей Карелии
Таинственное явление видели также в небе над США и Канадой.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Вспышка в небе напугала жителей Карелии
Загадочное небесное явление этой ночью наблюдали в Карелии.
В разных городах республики — от Костомукши до Сортавалы и Петрозаводска, а их разделяют сотни километров, — видели яркие голубые вспышки. Они озарили небо всего на пару секунд. Но затем в течение нескольких часов жители не могли уснуть и делились впечатлениями в соцсетях.
Многие подумали, что замкнуло провода. Другие приняли вспышку за молнию. На самом же деле это был метеор, сгоревший в атмосфере.
Такие же вспышки одновременно заметили в небе над американскими штатами Мичиган и Огайо, а также над канадской провинцией Онтарио.
Как понять, что в небе сгорел метеор
Сгорание небесного тела в атмосфере сопровождаются кратковременным свечением, которое быстро исчезает.
При запуске ракеты наблюдается другая картина. В небе остается длинный светящийся след, который постепенно становится шире и меняет очертания.
При этом расположение такого следа соответствует траектории движения ракеты. Это позволяет отличить его от свечения, возникающего при сгорании космического объекта.
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