Вспышка в небе напугала жителей Карелии

Загадочное небесное явление этой ночью наблюдали в Карелии.

В разных городах республики — от Костомукши до Сортавалы и Петрозаводска, а их разделяют сотни километров, — видели яркие голубые вспышки. Они озарили небо всего на пару секунд. Но затем в течение нескольких часов жители не могли уснуть и делились впечатлениями в соцсетях.

Многие подумали, что замкнуло провода. Другие приняли вспышку за молнию. На самом же деле это был метеор, сгоревший в атмосфере.

Такие же вспышки одновременно заметили в небе над американскими штатами Мичиган и Огайо, а также над канадской провинцией Онтарио.

Как понять, что в небе сгорел метеор

Сгорание небесного тела в атмосфере сопровождаются кратковременным свечением, которое быстро исчезает.

При запуске ракеты наблюдается другая картина. В небе остается длинный светящийся след, который постепенно становится шире и меняет очертания.

При этом расположение такого следа соответствует траектории движения ракеты. Это позволяет отличить его от свечения, возникающего при сгорании космического объекта.

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