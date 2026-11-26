Лена Катина поделилась, что не планирует больше рожать детей

Певица Лена Катина больше не планирует рожать детей. Бывшая солистка группы t.A.T.u. призналась, что уже не задумывается о появлении дочери и предпочитает дождаться внуков. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Когда журналисты спросили Катину, хотела бы она еще одного ребенка, певица ответила отрицательно. По ее словам, сейчас она уже не готова снова проходить через материнство.

«А вы знаете, сколько мне лет? Не хотим. Ну да, к счастью или к сожалению, уже давно не 18, поэтому я думаю, что я уже остановилась. Теперь буду ждать внуков и племянников», — поделилась исполнительница.

Сейчас 42-летняя Катина воспитывает двух сыновей. Старшему Александру десять лет, он родился в первом браке певицы со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. Младшему Демьяну три года. Его отец — нынешний супруг артистки, бизнесмен Дмитрий Спиридонов.

Два брака и двое сыновей: что известно о семье Лены Катиной

Первым мужем певицы стал словенский рок-музыкант Сашо Кузманович. Они поженились в августе 2013 года, а через два года у пары родился сын Александр. Некоторое время супруги жили в Лос-Анджелесе, однако позднее вернулись в Россию.

В 2019 году Катина и Кузманович развелись. После расставания мальчик остался с мамой. Певица нечасто показывает старшего сына публике и старается ограждать его от лишнего внимания.

Новые отношения Лена начала строить с предпринимателем Дмитрием Спиридоновым. Они познакомились в 2021 году на дне рождения бизнесмена, куда певицу пригласили выступить. Между ними завязался роман, а уже 16 июня 2022 года влюбленные поженились.

В июле 2023 года у супругов родился сын Демьян. Для Дмитрия мальчик стал первым ребенком, а для Лены — вторым.

При этом муж артистки, судя по его прежним публичным обращениям, не исключал появления в семье еще одной девочки. В 2025 году, поздравляя сына с днем рождения, Спиридонов предложил жене снова задуматься о пополнении.

Однако теперь Катина дала понять, что возвращаться к вопросу о беременности не собирается.

Почему Катина не запрещает сыновьям плакать

Помимо планов на семью, певица рассказала о воспитании мальчиков. По словам артистки, в их доме принято открыто говорить о чувствах и не скрывать эмоции.

Катина не согласна с привычным представлением о том, что мужчины должны всегда оставаться сильными и не показывать слез. Она считает, что мальчикам важно с детства понимать: переживать и выражать свои чувства совершенно нормально.

«Мужчины тоже плачут, это вполне нормально», — отметила исполнительница.

Певица старается создать дома атмосферу, в которой сыновья могут свободно говорить о своих переживаниях и не бояться показаться слабыми. По ее мнению, воспитание не должно строиться на запретах проявлять эмоции только потому, что ребенок — мальчик.

Сейчас Катина совмещает музыкальную карьеру с материнством и семейными заботами. А о появлении третьего ребенка артистка, похоже, решила больше не думать: впереди, как она сама шутит, уже бабушкины хлопоты.

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