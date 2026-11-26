При покупке шаурмы нужно обращать внимание на условия, в которых ее готовят

При покупке шаурмы важно оценивать не только внешний вид и запах блюда, но и санитарные условия, в которых ее готовят. На какие детали обратить внимание в шаурмичной, эксперты Роскачества рассказали URA.RU.

В первую очередь стоит присмотреться к сотрудникам заведения. У повара должны быть чистая спецодежда и головной убор, полностью закрывающий волосы. Готовить шаурму без перчаток недопустимо. Их необходимо менять перед каждым новым заказом либо обрабатывать профессиональным дезинфицирующим средством. Например, после контакта с деньгами сотрудник должен сменить перчатки или провести необходимую обработку.

Одежда работников не должна быть грязной, изношенной или порванной. Специалисты также советуют обращать внимание на детали униформы: желательно, чтобы на поварском кителе не было пуговиц, которые могут случайно оторваться и попасть в еду.

Рабочая зона должна оставаться чистой. На кухне не место личным телефонам, лекарствам, курительным принадлежностям, посуде и предметам гигиены. Для них необходимо предусмотреть отдельное место хранения.

Еще один важный показатель — наличие раковины. Если в киоске ее нет, от покупки лучше отказаться. Нарушением санитарных требований будет и ситуация, когда повар одновременно моет руки и овощи с зеленью в одной раковине.

Отдельное внимание стоит уделить мясу. Предпочтительнее выбирать заведения, где его срезают непосредственно с вертела. Если повар достает уже приготовленное мясо из холодильника, покупатель не может проверить, насколько правильно оно хранилось, соблюдалось ли товарное соседство и поддерживалась ли чистота оборудования.

В жаркое время года дополнительным ориентиром может стать температура внутри помещения. Хотя установка кондиционера не является обязательным требованием СанПиН, температура в заведении должна поддерживаться на уровне 23–25 градусов. Если в помещении слишком жарко, это повод внимательнее отнестись к условиям хранения продуктов.

Проверить документы заведения обычному посетителю, как правило, не удастся. У сотрудников должны быть медицинские книжки, сертификаты на сырье и журнал внутреннего контроля. Однако предъявлять эти бумаги покупателям закон не обязывает.

Как пояснил юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков, требовать такую документацию вправе инспекторы Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Если администрация заведения самостоятельно демонстрирует документы, это может свидетельствовать о внимательном отношении к качеству продукции.

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