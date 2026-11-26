Толпа заглушила выступление россиянки на конкурсе «Мисс Вселенная»

Александра Сташкевич, представлявшая Россию на юбилейном конкурсе «Мисс Вселенная — 2026», рассказала о поведении зрителей в Пуэрто-Рико и неожиданной реакции победительницы соревнования.

По словам модели, болельщики хозяйки конкурса буквально заглушали выступления остальных участниц. В результате россиянке приходилось перекрикивать многотысячную толпу, чтобы ее страну хотя бы услышали. После завершения соревнования уроженка Тюмени вышла на связь с подписчиками в социальной сети и поделилась впечатлениями от поездки.

Несмотря на то что ей не удалось попасть в число 30 лучших конкурсанток и продолжить борьбу за корону, Александра не стала скрывать эмоций и заявила, что не считает свое участие неудачей.

«Зрители не давали объявить себя и страну. Как только доходила очередь до Пуэрто-Рико, весь стадион поднимался настолько, что, мне кажется, рядом улицы тряслись. И все следующие девушки, когда объявляли свои страны, можно сказать, не объявляли, их не было слышно. Я попыталась громко сказать, как-то их перебить, но вышло как вышло. Главное, на прямом эфире меня отчетливо слышно. И все два раза, когда мы представляли страны, так происходило», — рассказала Александра.

Однако, по словам россиянки, сама победительница конкурса не поддерживала подобное поведение болельщиков. Более того, после выхода со сцены Дженнифер Баррето лично обращалась к другим участницам и просила прощения за чрезмерно эмоциональную поддержку со стороны земляков.

«Когда мы уходили за кулисы, Пуэрто-Рико поворачивалась к нам и постоянно говорила: „Девочки, мне так жаль, что у меня сумасшедшие фанаты“. Ну ладно, мы на нее не обижаемся», — поделилась Сташкевич.

Несмотря на напряженную атмосферу во время объявления результатов, конфликта между девушками, судя по словам Александры, не возникло. Россиянка подчеркнула, что не держит зла на Дженнифер и понимает, насколько сильно жители острова хотели увидеть победу своей представительницы.

Сама Сташкевич также не стала воспринимать вылет из соревнования как личное поражение. В социальных сетях она опубликовала видео с конкурса, на котором подошла к камере во время выхода на сцену и эмоционально произнесла: «Россия, я все равно победила!».

«Да, не все получилось так, как хотелось, но я ни на секунду не жалею, что прошла этот путь. Я была собой, со своими эмоциями, характером, бесконечной любовью к людям и к своей стране! Обнимаю каждого, кто был рядом со мной в этой истории. Люблю вас! И, конечно же, верю, что все самое прекрасное еще впереди!» — написала участница.

«Мисс Вселенная — 2026»

Финал 75-го международного конкурса красоты прошел на арене Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot в Сан-Хуане — столице Пуэрто-Рико. За звание самой красивой девушки планеты боролись 116 конкурсанток. Россию представляла 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени, однако после объявления результатов отбора ее имя не прозвучало среди 30 участниц, прошедших в следующий этап.

Победительницей стала 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая Пуэрто-Рико. Для острова эта победа стала особенно значимой: страна получила корону впервые за последние 20 лет. У Баррето есть семья: она замужем и воспитывает семилетнюю дочь Пенелопу.

При этом для самой победительницы участие в конкурсе стало первым опытом выступления на подобных соревнованиях. Баррето имеет дипломы бакалавра психологии и магистра психологии и социальной работы. До конкурса она работала на американской военной базе Форт-Кавасос в Техасе, где помогала пострадавшим от домашнего насилия, жестокого обращения с детьми и семьям военнослужащих.

Российская участница, несмотря на отсутствие короны, успела привлечь внимание публики своими выходами. Одним из самых обсуждаемых стал национальный костюм, вдохновленный образом Золотой рыбки из сказки Александра Пушкина. Наряд с огромными плавниками из органзы, корсетом и кокошником создавали 15 дней, а в Пуэрто-Рико его доставляли отдельным багажом.

За плечами Александры не только модельный опыт. Девушка семь раз становилась чемпионкой России по чир-спорту, имеет звание кандидата в мастера спорта и учится на журналиста. Ранее она также входила в десятку лучших участниц конкурса «Мисс Россия — 2023».

Сейчас Сташкевич остается в Пуэрто-Рико. После напряженных дней девушка решила немного отдохнуть: она опубликовала кадры из аквапарка и с пляжа, продемонстрировав фигуру в белом бикини. Вскоре Александра планирует вернуться домой.

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