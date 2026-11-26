Radar Online: родные Мэттью Перри убрали с его могилы отсылку к «Друзьям»

На могиле Мэттью Перри в Лос-Анджелесе изменили памятную надпись. Родные актера убрали слова «Любимый друг», которые напоминали о его знаменитой роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Вместо них появилась более личная фраза: «Покойся с миром. Мы любим тебя всем сердцем». Об этом сообщает Radar Online.

Актер похоронен в мемориальном парке Форест-Лоун на Голливудских холмах. После смерти Перри место захоронения больше двух лет оставалось без памятной таблички. Только в январе там установили доску с его полным именем, датами рождения и смерти и надписью «Любимый друг».

Эта фраза была отсылкой к культовому ситкому, который принес Перри мировую известность. Актер десять лет играл Чендлера Бинга и стал одним из самых узнаваемых лиц проекта.

Теперь родные решили отказаться от упоминания сериала. По словам источника из окружения семьи, они хотят, чтобы люди вспоминали Перри не только как героя популярного шоу, но и как хорошего человека.

«Для миллионов людей Мэтью всегда будет ассоциироваться с Чендлером Бингом, но он также был сыном, братом и кем-то, чья жизнь простиралась далеко за пределы этого телешоу. Новая надпись делает акцент на любви, которую люди испытывали к нему как к личности, а не на персонаже, который сделал его знаменитым», — рассказал собеседник издания.

Почему семья Перри обиделась на звезд «Друзей»

Однако в окружении актера считают, что у смены надписи могла быть и другая причина. Родные болезненно восприняли отказ бывших коллег Перри участвовать в документальном фильме о его жизни.

Речь идет о трехсерийном проекте Netflix «О Мэттью Перри». В нем рассказывают о карьере артиста, его личной жизни и многолетней борьбе с зависимостями. Премьера состоялась 27 октября.

Создатели фильма приглашали к участию исполнителей главных ролей из сериала «Друзья». Однако все пятеро отказались сниматься.

Режиссер документального проекта Мэри Робертсон подтвердила, что связывалась с актерами. По ее словам, каждый из них по-своему переживал смерть коллеги, но участвовать в съемках не захотел.

«Мы обращались к ним, но они решили не участвовать», — объяснила Робертсон.

В семье Перри такой отказ, по данным Radar Online, восприняли как серьезное оскорбление. Близкие посчитали, что актеры не захотели вновь связывать свои имена с трагической историей бывшего коллеги.

«Тот факт, что звезды „Друзей“ не появились в документальном фильме о жизни актера, был воспринят как серьезное оскорбление, поскольку они просто не хотели, чтобы их снова связывали с его трагической историей. Это сочли эгоистичным поступком, и могилу соответствующим образом переделали», — рассказал источник издания.

При этом сами актеры публично не объясняли причины своего отказа. Ранее они почтили память Перри после его смерти, а к ее второй годовщине приняли участие в сборе средств для благотворительного фонда актера. Организация помогает людям, которые борются с алкогольной и наркотической зависимостями.

Не только Чендлер: карьера и личная драма Мэттью Перри

Роль Чендлера Бинга сделала Мэттью Перри мировой звездой, но актер не хотел оставаться заложником одного образа. Во время съемок «Друзей» он параллельно работал в кино. Среди наиболее известных картин с его участием — комедия «Девять ярдов» с Брюсом Уиллисом, «Поспешишь — людей насмешишь» с Сальмой Хайек и «Папе снова 17» с Заком Эфроном. Перри также снимался в сериале «Западное крыло», за работу в котором получил номинации на премию «Эмми».

Однако за успехом скрывалась многолетняя борьба с алкогольной и наркотической зависимостью. Сам актер не скрывал, что проблемы начались еще до мировой славы, а популярность не помогла ему справиться с ними. Во время съемок «Друзей» его состояние менялось настолько заметно, что поклонники могли замечать последствия зависимости по внешности артиста от сезона к сезону.

В 2022 году Перри выпустил автобиографическую книгу «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь». В ней он откровенно рассказал о лечении, срывах и многочисленных попытках избавиться от зависимости. По собственным подсчетам актера, он провел в реабилитационных центрах десятки курсов лечения и потратил на попытки выздороветь миллионы долларов.

Перри хотел, чтобы его опыт помогал другим людям. Он поддерживал программы помощи зависимым и даже открыл в своем бывшем доме в Малибу центр трезвого образа жизни для мужчин. Поэтому после смерти актера его близкие продолжили развивать благотворительную организацию.

От чего умер Мэттью Перри

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его обнаружили без сознания в гидромассажной ванне собственного дома в Пасифик-Палисейдс в Калифорнии. Причиной смерти стала передозировка запрещенными веществами.

Впоследствии следствие установило, что несколько человек помогали актеру получать препарат. К ответственности привлекли его личного помощника Кеннета Ивамасу, врачей Марка Чавеса и Сальвадора Пласенсию, консультанта по наркозависимости Эрика Флеминга и поставщицу запрещенных веществ Джасвин Сангху.

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