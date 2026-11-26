В Вологде 11 истощенных детей из многодетной семьи увезли в больницу

Одиннадцать детей из многодетной семьи попали в больницу в Вологде с крайней степенью истощения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Возраст пострадавших составляет от десяти месяцев до 16 лет. Один из детей скончался, еще один находится в реанимации в критическом состоянии. По пданным Следственного коммитета, погибшей девочке пять лет. Возбуждены уголовные дела об убийстве ребенка и халатности должностных лиц.

По информации источника, семья с 2020 года состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Причиной стали антисанитарные условия проживания.

При этом, как выяснил источник, семья не находилась в тяжелом материальном положении. Родители владеют собственной квартирой, отец постоянно работает, а супруги не злоупотребляют алкоголем. Кроме того, семья ежемесячно получает более 200 тысяч рублей социальных выплат.

Несмотря на это, условия проживания детей вызывали вопросы у социальных служб. С родителями неоднократно проводили профилактические беседы. Мать с трудом передвигается и не справляется с уходом за детьми.

На данный момент родители не задержаны.

Ранее в Хабаровске произошла утечка хлора в бассейне «Дельфин». Инцидент привел к госпитализации восьми человек, еще семерым пострадавшим медицинская помощь потребовалась без госпитализации. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, опасное вещество начало выделяться в техническом помещении, расположенном в подвале здания. Запах хлора распространился до бассейна, где в тот момент находились 30 человек. В результате отравились 15 посетителей.

Еще один неприятный инцидент произошел в Жуковке Брянской области. Полуторагодовалая девочка выпила сосудосуживающие капли и попала в реанимацию. После произошедшего ребенка госпитализировали.

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