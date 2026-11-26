Судебные приставы начали принудительно взыскивать с блогера Елены Блиновской почти 588 миллионов рублей. Речь идет о возмещении ущерба по уголовному делу. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на судебные материалы.

Всего сейчас в отношении блогера открыты четыре исполнительных производства. Новое появилось 18 ноября. Основанием стали документы Савеловского районного суда Москвы. Именно по этому делу с Блиновской требуют взыскать более 587,6 миллиона рублей.

В сентябре приставы открыли производство по материалам Арбитражного суда Москвы. Оно касается исполнения требований неимущественного характера.

За Блиновской числится взыскание почти 1,2 миллиарда рублей налогов и сборов. Принудительное взыскание прекратили после того, как блогера признали банкротом.

Приговор Елене Блиновской

В марте прошлого года Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии. Ее признали виновной по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере одного миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет.

Тогда же суд постановил обратить в доход государства имущество блогера, в том числе элитную недвижимость. Гражданский иск о возмещении ущерба на сумму 587 миллионов рублей также был удовлетворен.

При этом по одному из эпизодов обвинения в уклонении от уплаты налогов Блиновскую освободили от наказания. Причиной стало истечение срока давности.

Позже Мосгорсуд пересмотрел приговор и сократил срок заключения на шесть месяцев — до четырех лет и шести месяцев. Суд учел наличие у блогера двух малолетних детей и признание вины. Штраф также уменьшили — с одного миллиона до 950 тысяч рублей. Запрет на коммерческую деятельность сократили на один месяц.

После апелляции Блиновскую этапировали во Владимирскую область. Сейчас она отбывает наказание в женской исправительной колонии № 1.

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