Киркоров устроил вечеринку в честь дня рождения своего лабрадора Коли

Народный артист России Филипп Киркоров закатил вечеринку для своего лабрадора Коли. Питомцу исполнился год. Кадрами домашнего торжества артист поделился в социальных сетях.

К празднику подошли основательно. На торте зажгли свечу, а Колю нарядили в праздничный колпак. Правда, именинник оказался не самым послушным участником вечеринки. Киркорову пришлось уговаривать питомца позировать и задуть свечу. Но с главным заданием — съесть угощение — пес справился без промедления. Мясной торт исчез буквально за несколько секунд.

«Мой хвостатый хулиган, главный по безусловной любви и единственный, кому в моем доме позволено абсолютно все!» — так певец поздравил любимца.

К празднику присоединились и другие собаки артиста.

Ранее в разговоре с 5-tv.ru народный артист России рассказывал, что пес ворует еду со стола, грызет обувь и таскает тапочки. Досталось даже дорогим брендовым вещам.

Правда, наказывать любимца у певца так и не получается.

«Ну смотрю на эту морду — думаю: «Ну какой же ты сладкий, даже когда испортил любимые ботинки», — признавался артист.

У Киркорова живут несколько собак, в том числе два далматина, которых ему подарил рэпер Тимати. Для питомцев певец выделил гостевую комнату на первом этаже дома. А вот Коле досталась особая привилегия, так как он спит вместе с хозяином.

Есть у них и свой ночной ритуал. Когда Киркоров поздно возвращается домой, они с Колей вместе отправляются к холодильнику, перекусывают и идут спать.

За воспитание лабрадудля отвечает кинолог. Пес уже освоил команды «лежать», «на место», «голос», «змейка» и другие. Но чаще всего хозяину приходится повторять команду «фу».

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