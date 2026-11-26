Никита Джигурда опроверг слухи о скандале с врачами в больнице

Актер и музыкант Никита Джигурда после повторного перевода в реанимацию обратился к подписчикам. Артист высмеял публикации о том, что устроил скандал в больнице из-за запрета врачей на курение и употребление алкоголя. Об этом он написал в соцсетях.

В своем посте шоумен назвал подобные сообщения фейками, а затем в саркастической манере изложил собственную версию произошедшего. По его словам, перед госпитализацией они с «владельцем завода» по производству виниловых пластинок якобы пять дней употребляли алкоголь.

Артист также с иронией описал свое поведение в медицинском учреждении. Он написал, что после того, как врачи обнаружили у него три рубца на сердце, пришел в себя, разгневался и якобы разгромил реанимацию, требуя опохмелиться.

«Репортаж из реанимации. Желтые СМИ распространяют фейки о том, что Джигурда устроил в больнице скандал из-за того, что ему врачи запретили курить и пить после перенесенного на ногах инфаркта. Эта новость из разряда: «(балаболить. — Прим. ред.) — не мешки ворочать», — начал публикацию Джигурда.

Пост актер сопроводил слайд-шоу из больничной палаты и завершил словами «продолжение следует».

Никиту Джигурду госпитализировали 23 ноября. Его супруга Марина Анисина сообщила, что у артиста произошел обширный инфаркт. После двух суток в реанимации шоумена перевели в обычную палату. По словам жены, показатели мужа стабилизировались, однако ему предстояло пройти реабилитацию.

Однако 25 ноября состояние артиста вновь ухудшилось. Его повторно перевели в реанимацию. Когда Джигурда сможет выписаться из больницы и вернуться к работе, пока неизвестно.

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