Смена фамилии может осложнить сделки с недвижимостью и получение наследства

Смена фамилии после замужества или по личному желанию может обернуться неожиданными бюрократическими трудностями. В частности, несовпадение данных в документах способно затормозить сделки с недвижимостью, получение наследства и выезд за рубеж с детьми. О том, какие нюансы важно учитывать и как избежать проблем, URA.RU рассказала юрист Елена Могилевская.

Чаще всего россиянки меняют фамилию после вступления в брак. Согласно опросу НАФИ, 72% граждан считают, что женщине лучше брать фамилию мужа. При этом законодательство позволяет супругам выбрать двойную фамилию.

Однако замужество — далеко не единственная причина для такого решения. Некоторые россияне хотят избавиться от неблагозвучной фамилии или той, которая вызывает нежелательные ассоциации. До совершеннолетия изменить фамилию ребенка могут родители или опекуны. После 18 лет гражданин вправе самостоятельно обратиться в ЗАГС и выбрать новые персональные данные.

По словам Могилевской, сама процедура смены фамилии не создает серьезных юридических препятствий. Основные сложности связаны с необходимостью обновлять документы и следить за тем, чтобы во всех государственных и частных системах сведения совпадали.

В первую очередь после получения новой фамилии необходимо заменить внутренний паспорт. На это отводится 90 дней. Нарушение установленного срока грозит административным штрафом: для жителей Москвы и Санкт-Петербурга он составляет от трех до пяти тысяч рублей, для остальных регионов — от двух до трех тысяч рублей.

Затем потребуется обновить информацию на портале Госуслуги. При отсутствии проблем новые сведения должны появиться в течение пяти календарных дней. После получения российского паспорта можно заняться заменой заграничного. При этом открытые визы, оформленные на прежнюю фамилию, по словам эксперта, можно использовать еще в течение полугода.

Отдельное внимание следует уделить СНИЛС и полису обязательного медицинского страхования. Новые данные можно передать через работодателя, обратившись в МФЦ или Социальный фонд России. Полис ОМС также необходимо переоформить. А вот уведомлять налоговую службу о смене фамилии необязательно: ИНН остается неизменным на протяжении всей жизни человека.

Кроме того, обновления потребуют документы на автомобиль, полис ОСАГО и водительское удостоверение. Не стоит забывать и о банках. Если у человека есть кредиты, карты или другие финансовые продукты, ему необходимо сообщить организациям об изменении персональных данных. Попытка скрыться от кредиторов путем смены фамилии результата не даст.

Отдельные затруднения могут возникнуть у женщин, воспитывающих детей от предыдущих браков. Если у матери и ребенка разные фамилии, при пересечении границы могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие родство и изменение персональных данных.

Не менее внимательно стоит отнестись к документам на недвижимость. Например, если в сведениях Росреестра собственник числится под девичьей фамилией, а в договоре купли-продажи указаны новые данные, проведение сделки могут приостановить. Для продолжения оформления потребуется подтвердить факт изменения фамилии и предоставить соответствующие документы.

Проблемы возможны и при вступлении в наследство. Особенно сложно бывает тем, кто менял фамилию несколько раз. В такой ситуации наследнику придется собрать или восстановить документы, подтверждающие каждое изменение персональных данных.

Юрист подчеркивает, что подобные препятствия можно устранить, в том числе через суд. Причем иногда причиной разбирательств становится не сама смена фамилии, а обычная ошибка в документах. Например, когда в одном из них ошиблись буквой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.