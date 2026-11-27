URA.RU: сухой корм уступает влажному по разнообразию кишечных бактерий кошек

Сухой корм не дает такого разнообразия кишечных бактерий, как влажный и свежий. К такому выводу пришли ветеринары из Университета Флориды. Как рассказали в URA.RU, ученые сравнили влияние трех видов питания на организм кошек. При этом назвать однозначного победителя не смогли.

В эксперименте участвовали 15 здоровых стерилизованных кошек в возрасте от двух до шести лет. Каждой давали три вида корма: сухой, влажный и свежий с умеренной термической обработкой. На каждый рацион отводили по 14 дней. Все корма были полноценными и содержали курицу. Порядок питания меняли случайным образом. Весь эксперимент занял 42 дня.

Затем ученые изучили 42 образца кала животных. Два питомца в начале исследования стали отказываться от свежего корма и ели слишком мало. Поэтому их временно вернули на привычное питание. Образцы за этот период не учитывали.

Что происходит в кишечнике на разных рационах

Результаты показали, что питание действительно меняет состав кишечных бактерий. На сухом корме показатели разнообразия микробиома оказались ниже, чем на влажном и свежем. А вот по количеству обнаруженных видов бактерий лидировал влажный рацион.

Различия затронули и отдельные группы микроорганизмов. На сухом и влажном корме чаще встречались бактерии рода Prevotella. При свежем питании ученые обнаружили больше представителей групп Bacteroides, Collinsella и Blautia.

Изменился и набор генов, связанных с обменом веществ бактерий. На сухом корме чаще встречались гены, отвечающие за расщепление сложных углеводов и синтез аминокислот. На свежем рационе было больше генов, связанных с расщеплением некоторых аминокислот и образованием липидов. Влажный корм сочетал особенности обоих вариантов.

Почему ученые не назвали лучший корм

Оказалось, что дело не только в обработке продуктов. Сами рационы заметно отличались по составу. В сухом корме было больше пищевых волокон и растительных компонентов. В свежем — меньше всего волокон, а растительных ингредиентов не было вовсе.

Поэтому отделить влияние способа приготовления от влияния состава ученые не смогли.

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