Вслед за «зимостойкий», «ледозалп» и «зевосторг» была зафиксирована очередная необычная голосовая передача.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Радио Судного дня передало слово показывание на частоте 4625 килогерц
Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», вновь вышла в эфир. На этот раз радиолюбители услышали загадочное слово «показывание».
Передачу зафиксировали в 10:52 по московскому времени.
«НЖТИ 01975 ПОКАЗЫВАНИЕ 2158 6888», — гласит сообщение.
УВБ-76 работает на частоте 4625 килогерц с 1970-х годов. Большую часть времени в эфире слышно монотонное жужжание, которое иногда прерывается голосовыми сообщениями. Обычно они состоят из отдельных слов и числовых последовательностей. Их назначение официально не раскрывается.
Ранее 16 ноября радиостанция передала сразу два необычных слова. Сначала в эфире прозвучало «зимостойкий», а спустя некоторое время — «скопопаб». Еще раньше 12 ноября «Жужжалка» вышла на связь со словом «ледозалп». Оно стало третьим сообщением за день. А 9 ноября радиолюбители зафиксировали слова «зевосторг», «злословье» и «квасостол».
Кроме того, наблюдатели обнаружили, что станция передает сообщения не только голосом, но и азбукой Морзе.
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