В Москве с 1 по 3 декабря пройдет первый Российский международный кинорынок

Более 130 проектов российского кино и телевидения представят зарубежным закупщикам на первом Российском международном кинорынке. Масштабное отраслевое мероприятие пройдет в Москве с 1 по 3 декабря. Организатором выступает РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и участии Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга» и «Национальной Медиа Группы».

Официальное открытие состоится 1 декабря в кинотеатре «Москва». В первый день участникам из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других регионов представят более 130 проектов. В презентациях примут участие свыше 30 компаний, которые покажут работы в самых разных направлениях: от игровых фильмов и сериалов до анимации и документального кино.

Помимо общих презентаций, программа первого дня будет включать несколько тематических блоков. Отдельно представят региональное кино из Иркутска, Карачаево-Черкесии, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, ХМАО и Якутии. Еще одна часть программы будет посвящена проектам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Самостоятельный блок также отведут анимационным фильмам.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова назвала проведение кинорынка новым этапом продвижения отечественного контента за рубежом. По ее словам, российская сторона переходит от участия в зарубежных отраслевых мероприятиях к приему ключевых представителей международной киноиндустрии на собственной площадке.

«Запуск первого масштабного Российского международного кинорынка в Москве — важный шаг в развитии нашего экспорта. Мы не только продолжаем системно представлять отечественный контент на зарубежных площадках, но и выходим на новый уровень — принимаем ключевых игроков индустрии в России», — отметила Антонова.

Она также подчеркнула, что более 30 компаний представят иностранным партнерам широкий выбор проектов разных жанров и форматов.

Программа кинорынка продолжится презентациями крупнейших российских медиахолдингов. 2 декабря пройдет День «Газпром-Медиа Холдинга», а 3 декабря свою программу представит «Национальная Медиа Группа».

Организаторы рассчитывают, что площадка поможет укрепить деловые связи между российскими производителями и зарубежными дистрибьюторами, расширить рынки сбыта отечественного контента и создать дополнительные возможности для международного сотрудничества.

РОСКИНО — государственная организация, представляющая российскую аудиовизуальную индустрию на международных фестивалях и кинорынках. Компания полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. В 2024 году организация отметила столетие со дня основания своего правопредшественника — «Совэкспортфильма», созданного в 1924 году.

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