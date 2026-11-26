Астропрогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2026

Начало декабря активно склоняет к переоценке жизненных ориентиров и формата отношений, а к концу потребует самодисциплины, упорного труда и концентрации на достижении практических целей. Бóльшую часть месяца Солнце продолжает делиться с нами огненным взрывным темпераментом Стрельца при поддержке хозяина этого знака — Юпитера.

Недаром это взаимодействие называется «формула счастья», так как оно помогает взять высокую планку, чтобы стать образцом и авторитетом, получить привилегии и социальные бонусы.

Солнечный вектор направлен на свободу, простор, физические движения, поездки с познавательной целью. Общайтесь с теми, кто вдохновляет. Можно встретить человека, который откроет новое направление, или обрести судьбоносную встречу со своим Гуру.

Венера в Скорпионе изменит правила игры в отношениях

С 4 декабря Венера входит в Скорпион и меняет правила игры в отношениях. Чувства становятся глубже, повышается сексуальная активность. Хочется искренности, а не дежурных ухаживаний. Венера не потерпит фальши, и быстро становится ясно, кто рядом по-настоящему, а кто по привычке.

В вопросах любви все может быть бурно из-за ревности и собственничества. Однако это хорошее время для решительных действий, направленных на обретение партнера или погружение в интенсивные чувства. Эта энергетика подходит для активной управленческой и социальной деятельности, частного предпринимательства, улучшения материального положения, крупных приобретений, эффективного планирования доходов и инвестиций.

Меркурий в Стрельце принесет новые планы и возможности

С 6 декабря коммуникативный фон месяца становится более оптимистичным — Меркурий переходит в знак Стрельца. Ментальная сила возрастает, а горизонты мышления расширяются. Многие почувствуют прилив энергии. Появляется много планов, звонков, поездок и приглашений.

Могут произойти долгожданные перемены в работе — повышение или выгодное предложение. Предпринимательство, научная карьера, учеба, деловая активность входят в повседневный ритм. В профессиональной сфере благоприятный момент для презентаций, переговоров, важных встреч, обмена идеями с экспертными людьми.

Новолуние 9 декабря поможет наметить новые цели

9 декабря — точка новолуния в философски настроенном Стрельце — задает хороший старт для предпраздничной суеты и составления списка дел на предстоящий месяц. Запрограммируйте себя на успех и позитив, продвижение вперед и расширение личностных границ.

Главное — ставить реалистичные цели. Больше обычного тянет к новым знаниям и странствованиям. Уделите время планированию поездок, запишитесь на обучающий курс, почитайте книги, посмотрите что-то познавательное. Эти дни благоприятны для контактов с другими культурами, посещения храма, взаимодействия с животными и любой благотворительной деятельности.

Солнце в Козероге направит внимание на карьеру и амбиции

С 21 декабря Солнце освещает целеустремленный Козерог, знаменуя день зимнего солнцестояния. Это момент силы, когда стоит загадывать желания и ставить цели, связанные с карьерой и профессиональными амбициями. Энергия становится более собранной, усиливается сдержанность и честолюбие. Мы становимся серьезными и не склонны к легкомысленному поведению. Неудачное время для дел, требующих безотлагательного реагирования.

Стоит заняться проектами, требующими концентрации внимания, научной работой, организационными процессами, разобраться с тем, что давно висит грузом, подвести итоги года. Не пренебрегайте планированием. Для мужчин становятся крайне важны самооценка и статусность. Отличный период для продвижения в аппарате управления, на государственной службе, в строительном бизнесе. Для женщин актуален стиль бизнес-леди.

Суперлуние 24 декабря усилит эмоции и внимание к семье

24 декабря мы наблюдаем астрономическое явление, при котором полная Луна подходит к Земле ближе обычного. Суперлуние в Раке усиливает эмоции и обостряет реакции. Тема дома и семьи выходит на первый план и становится источником силы.

Хорошо в это время позаботиться о себе и близких, создать спокойную и мирную обстановку, позволить себе больше отдыха. Этот период учит балансу между тем, чего хотим достичь, и тем, что нужно для внутреннего покоя. Если услышать эти сигналы, то суперлуние станет отличным помощником. С крупными решениями лучше повременить пару дней — внутри слишком много противоречий. Также избегайте стрессов и включите в питание больше теплой домашней еды.

Меркурий в Козероге поможет разобраться в делах

С 25 декабря Меркурий снова меняет среду обитания на земной Козерог. Голова начинает работать иначе: мысли перестают метаться, болтовня начинает раздражать, появляется практичный взгляд на бюджет и дела. Такое положение очень хорошо подходит для разработки классификаций и схем, проработки мелочей в сложных вопросах, интеллектуальной работы, серьезного общения, налаживания связей с вышестоящими лицами или представителями официальных инстанций.

Благодаря соединению с Солнцем особенно хорошо идет внутренняя работа. Сейчас разум освещается изнутри и видно то, что обычно ускользает в повседневной суете. Подумайте еще раз о планах, переосмыслите решения.

Марс в Деве поможет навести порядок и позаботиться о здоровье

В течение всего месяца Марс в Деве также направляет энергию на результат и порядок. Рутина перестает раздражать, и даже самые скучные задачи даются проще. Это отличная поддержка для генеральной уборки перед праздником, мелких дел, ремонта и усовершенствования. Но важно не увлекаться перфекционизмом и не застревать в бесконечных доработках. Обратите внимание на здоровье: сдайте анализы, пересмотрите питание, добавьте витаминов. Главное — действуйте с умом и доводите начатое до конца, тогда многое изменится к лучшему.

Последние дни декабря подойдут для подведения итогов и примирения

В предпраздничные дни уходящего года Луна находится в последней четверти в эстетичных Весах, а значит, самое время подвести итоги и спокойно оглянуться назад. Что получилось за этот год? Есть ли незакрытые ситуации в отношениях с кем-то? Энергии еще хватает, чтобы довести дела до конца, увидеть, где в жизни недостаточно баланса, помириться с близким человеком.

Хочется, чтобы все вокруг было красиво, весело, справедливо. Подходящие дни для процедур красоты, посещения парикмахера, визажиста, стилиста, наведения порядка, приятных покупок для дома, праздничной фотосессии.

Главный совет месяца — целеустремленность и самодисциплина. Идеальное время, чтобы добавить больше доверия и близости в отношениях, реализовать масштабные и долгосрочные проекты, спланировать карьерную стратегию на год.

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