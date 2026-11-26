Дворник забил жильца ногами в Омске

В Омске ссора между дворником и жильцом дома закончилась жестоким убийством. По версии следствия, 57-летний работник коммунальной службы забил мужчину ногами прямо в подъезде. Теперь ему грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Советского округа.

Трагедия произошла в январе 2026 года в доме на улице Коммунальной. Дворник и один из жильцов были едва знакомы, однако уже успели несколько раз поссориться, между мужчинами сложились натянутые отношения.

Во время очередного конфликта дворник, как считают следователи, набросился на жильца и начал избивать его ногами. Мужчина получил не менее 35 ударов по телу. Пострадавшего доставили в больницу, но полученные травмы оказались смертельными. На следующий день он умер.

Сам обвиняемый вину отрицает. Прокуратура уже направила материалы дела в Советский районный суд Омска. Решать судьбу дворника будут с участием присяжных.

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