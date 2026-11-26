Самый короткий день года наступит 21 декабря и продлится 6 часов 59 минут

Уже 21 декабря россиян ждет самый короткий световой день в году. Солнце будет светить всего 6 часов 59 минут. Об этом РИА Новости рассказала научный сотрудник Московского планетария, астроном Людмила Кошман.

«В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня — минимальна», — отметила эксперт.

После 21 декабря солнце будет постепенно проводить над горизонтом все больше времени.

При этом первый месяц зимы не обещает жителям Центральной России стабильной морозной погоды. По прогнозу синоптика Александра Ильина, начало декабря будет снежным и прохладным. Но уже к концу первой декады температура может приблизиться к нулю.

В отдельные дни столбики термометров покажут до плюс одного градуса. Однако задерживаться надолго такая погода не будет. После нескольких относительно теплых дней регион снова ждет похолодание.

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