Михаил Ефремов сыграл со своей возлюбленной Дарьей Белоусовой в одном спектакле

Заслуженный артист России Михаил Ефремов и его возлюбленная Дарья Белоусова сыграли влюбленных в новом спектакле по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». Закрытый показ постановки прошел в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

По сюжету персонаж Ефремова Прохор Железнов вступает в запретные отношения с героиней Белоусовой. В одном из эпизодов актер произносит фразу, которая привлекла внимание зрителей: «В молодых девушках я понимаю значительно больше вас».

В реальной жизни между артистами также сложились романтические отношения, а разница в возрасте составляет 20 лет.

Главную героиню Вассу сыграла народная артистка России Ирина Розанова. Режиссером спектакля стала младшая дочь Никиты Михалкова Надежда. Идея постановки принадлежит самому художественному руководителю театра.

О чем спектакль «Васса Железнова»

В основу постановки легла пьеса Максима Горького «Васса Железнова». Это история состоятельной семьи, в которой борьба за наследство и попытки сохранить семейное дело приводят к конфликтам между близкими.

В центре сюжета — властная Васса, которая стремится удержать под контролем и семейное дело, и собственных родственников. Однако за внешним благополучием семьи скрываются обиды, тайны и борьба за власть.

Для Ирины Розановой эта работа стала возвращением на театральную сцену после продолжительного перерыва. Михаил Ефремов исполнил роль Прохора, брата главной героини.

В постановке также заняты Анна Михалкова и другие артисты. Одним из участников стал Андрей Боков — внук Никиты Михалкова и сын Анны Михалковой. Для него спектакль стал театральным дебютом.

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