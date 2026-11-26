Заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова заключили под стражу. Соответствующая информация появилась в картотеке 235-го гарнизонного военного суда, с которой ознакомился 5-tv.ru.

Судебная инстанция приняла решение об аресте 25 ноября. Другие подробности дела в предоставленном материале не приводятся.

Грехов состоит на военной службе с 1989 года. В 2013 году его назначили первым заместителем командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны. В 2021 году он стал заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению. В том же году ему присвоили воинское звание генерал-полковника.

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