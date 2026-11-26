Белых: опасные токсины в Байкале могут вызвать паралич и поражение печени

В Байкале обнаружили микроорганизмы, которые вырабатывают опасные для людей и животных токсины. В некоторых прибрежных районах их концентрация в сотни раз превысила допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом «Известиям» рассказала заведующая лабораторией водной микробиологии Лимнологического института СО РАН Ольга Белых.

Речь идет о цианобактериях, которые выделяют два вида ядов — микроцистины и сакситоксины. Первые способны вызвать отравление и серьезно повредить печень. Вторые опасны для нервной системы, так как они блокируют передачу сигналов между нервными клетками.

«В конечном счете это может привести к параличу и даже гибели организма», — добавила эксперт.

Раньше такую угрозу для Байкала практически не рассматривали. Озеро считается одним из самых чистых в мире, а опасное размножение цианобактерий обычно связывают с загрязненными водоемами.

Однако исследования показали, что проблема добралась и до Байкала. Сначала ученые нашли в воде генетические следы микроорганизмов, способных производить токсины. Позже сами ядовитые вещества обнаружили не только в воде, но и в донных отложениях.

«Байкал огромен, и основная часть озера остается чистой. Однако в прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы. Основными очагами активности опасных микроорганизмов стали места с высокой туристической нагрузкой. Это пролив Малое Море, Чивыркуйский и Баргузинский заливы, Посольский сор, залив Провал и другие участки», — сообщила Белых.

Одной из причин ученые считают канализационные стоки из поселков и с туристических баз. Если очистные сооружения не справляются со своей задачей, недостаточно очищенные воды попадают в озеро.

Но есть и другие условия, которые помогают цианобактериям размножаться. Это высокая температура воды, небольшая глубина, отсутствие ветра и застой воды.

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