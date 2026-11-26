Многодетный отец детей, госпитализированных в Вологде с признаками крайнего истощения, ранее был виновником аварии, в которой пострадал чужой ребенок. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

ДТП случилось в августе 2025 года. Во время судебного разбирательства мужчина рассказал, что перед поездкой употребил около половины бутылки водки. За руль он сел после конфликта с супругой.

Не справившись с управлением, водитель столкнулся с мотоциклом, на котором находились мужчина и ребенок. От удара мальчика отбросило на лобовое стекло автомобиля. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Суд назначил многодетному отцу три года лишения свободы условно. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет. Свою вину мужчина признал полностью.

Сейчас семья оказалась в центре внимания правоохранительных органов после госпитализации детей. В семье воспитываются дети в возрасте от десяти месяцев до 16 лет. По информации источника 5-tv.ru, пятилетняя девочка скончалась. Еще один ребенок находится в реанимации в критическом состоянии.

Семья с 2020 года состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за антисанитарии в квартире. С родителями неоднократно проводили профилактические беседы.

При этом, по информации источника 5-tv.ru, семья не испытывала материальных трудностей. Родители владеют собственной квартирой, отец постоянно работал, а ежемесячный объем социальных выплат превышает 200 тысяч рублей. Мать, как утверждается, с трудом справлялась с уходом за детьми.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Одно из них связано с гибелью малолетнего ребенка, другое — с возможной халатностью должностных лиц, отвечавших за контроль ситуации в семье.

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