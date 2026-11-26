Лерчек вышла на связь после колоноскопии в китайском госпитале

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла на связь после гастроскопии и колоноскопии в китайском госпитале. Она рассказала, как перенесла процедуры, показала медицинское оборудование в палате и призналась, что после наркоза практически ничего не помнит. Кадрами из клиники она поделилась в социальных сетях.

Подготовка к обследованиям оказалась для Валерии испытанием. Накануне она показала подписчикам стаканчик и большую бутылку с раствором. Блогеру предстояло выпить четыре литра специального порошка, разведенного в воде. Вкус напитка ей совсем не понравился.

«Готовлюсь к гастроскопии и колоноскопии. Нужно выпить четыре литра мерзкого на вкус порошка. Это мучение», — пожаловалась Чекалина.

На следующий день Валерия попыталась снять себя прямо в процедурном кабинете. Однако медсестра остановила ее и объяснила, что вести съемку там нельзя.

Позже блогер все-таки записала видео после обследований.

«Видно, мощная тут седация. Я вообще ничего не помню», — поделилась Чекалина.

На кадрах Валерия показала аппаратуру вокруг больничной кровати. Она также объяснила, что получает жидкое питание через специальный порт.

Во время обследований в китайской клинике врачи обнаружили еще одно серьезное осложнение — метастазы в оболочках головного мозга.

Сама Чекалина рассказала об этом подписчикам и призналась, что теперь специалисты рассматривают возможность облучения.

По ее словам, лечением занимается профессор Тинь. Блогер рассказала, что врач поддержал ее и пообещал сделать все возможное ради нее и четверых детей.

В китайском госпитале Валерия уже прошла первичные обследования. Сразу после прилета ее доставили в стационар. Там она сдала кровь и сделала УЗИ. Поскольку медицинский персонал не владеет английским языком, к пациентке прикрепили личного переводчика.

Главная надежда Валерии связана с CAR-T-терапией. Это метод, при котором для борьбы с опухолью используют собственные иммунные клетки пациента.

Сначала у человека берут кровь и выделяют из нее Т-лимфоциты. Затем специалисты изменяют эти клетки в лаборатории. После такой подготовки они должны распознавать определенные мишени на поверхности раковых клеток и атаковать их.

Сам процесс изготовления клеточного препарата, по словам Чекалиной, занимает около трех недель. Перед его введением пациенту также назначают химиотерапию.

Почему Лерчек отправилась в Китай одна

Поездка в Пекин оказалась для Валерии непростой еще до начала обследований. Она рассчитывала отправиться за границу вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини, отцом ее четвертого ребенка. Однако мужчина не смог пройти паспортный контроль в московском аэропорту.

Как объяснила блогер, причиной стало отсутствие у Луиса российского загранпаспорта. Чекалина призналась, что тяжело переносит разлуку с близким человеком и очень нуждается в его поддержке.

Сам перелет тоже дался Валерии нелегко. Незадолго до вылета у нее поднялась температура и усилились боли в костях. После прибытия в Китай блогер рассказывала, что первая ночь в новой стране прошла тяжело. Она проснулась от холода и пыталась согреться.

Утром Чекалина показала солнечную погоду за окном и больничный завтрак. От китайской еды она пока решила отказаться и попросила европейский вариант. Ей принесли яичницу, булочку, ягоды и чай.

О диагнозе Валерии стало известно в марте 2026 года. Незадолго до этого, 24 февраля, она родила четвертого ребенка — сына Даниэля. Во время обследования после родов врачи обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Сначала Чекалина проходила химиотерапию в России. Однако после девяти курсов обследования показали новые очаги заболевания, в том числе в легких, надпочечниках и яичниках.

В октябре блогер рассказала, что российские врачи предложили продолжить химиотерапию, но уже другими препаратами. Процедуры нужно было проходить каждые две недели. При этом лекарство требовалось носить с собой в специальной емкости на протяжении 48 часов.

Валерия призналась, что переносила такое лечение тяжело и понимала, что нужно искать другие варианты.

Дело Лерчек

В октябре 2024 года против Валерии и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили дело о незаконных валютных операциях. По версии следствия, при переводе за границу более 250 миллионов рублей от продажи фитнес-марафонов использовали документы с недостоверными сведениями.

В июле 2026 года Гагаринский районный суд Москвы приговорил Валерию к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей. Также ей запретили администрировать сайты в течение трех лет. Блогер вину не признала. В начале ноября Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Из-за ограничений Чекалина не могла выехать из России. Тогда она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. 12 ноября Валерия подала прошение, а 14 ноября глава государства подписал соответствующий указ.

Блогера освободили от назначенного наказания и сняли с нее судимость. После этого она смогла получить загранпаспорт и отправиться на лечение.

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