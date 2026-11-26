Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) выплатил задолженность по алиментам в размере 1 737 737 рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Исполнительное производство о взыскании средств с музыканта открыли 7 октября. Теперь задолженность полностью погашена.

«Задолженность погашена», — подтвердил собеседник агентства.

При этом в базе Федеральной службы судебных приставов производство в отношении артиста по-прежнему числится открытым, однако сумма взыскания уже не указана.

Финансовые разногласия между Джиганом и его бывшей супругой, блогером Оксаной Самойловой, стали предметом судебного разбирательства. Московский суд ранее зарегистрировал иск рэпера, в котором он потребовал признать отсутствие задолженности по алиментам.

Адвокат артиста Сергей Жорин объяснял, что его доверитель не отказывается содержать детей с момента расторжения брака, однако не согласен с начислениями за предыдущие годы.

Еще в 2020 году супруги заключили соглашение, согласно которому музыкант должен был перечислять на содержание детей половину своего дохода. Однако, как утверждает защита Джигана, после подписания документа пара продолжала жить вместе, а рэпер самостоятельно обеспечивал семью. Поэтому сторона артиста считает необоснованным взыскание выплат за период совместного проживания.

Тем временем Самойлова добивается ограничения родительских прав бывшего мужа. Блогер заявила 5-tv.ru, что больше не намерена оставлять детей с отцом. Рассмотрение ее иска назначено на 18 декабря.

По словам Оксаны, сейчас она практически не контактирует с рэпером и не следит за его жизнью. Сообщения о возможном выходе артиста из реабилитационной клиники ее расстроили.

Блогер также подчеркнула, что намерена жестко контролировать общение бывшего супруга с детьми. По ее словам, сейчас они с отцом не общаются, а сама она просит суд ограничить его родительские права как минимум на полгода.

Джиган и Оксана Самойлова состояли в браке с 2012 года. Весной 2026 года они официально развелись. У бывших супругов четверо детей.

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