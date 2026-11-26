Стали известны самые популярные сериалы у россиян за октябрь. По данным компании «Медиалогия» разу три проекта Пятого канала вошли в топ-30 российского рейтинга сериалов.

Среди фаворитов — культовый «След», «Наш спецназ» и «Условный мент». В тройке лидеров такие отечественные хиты, как «Невский», «Спецы» и «Художник». Не уступают и семейные комедии, среди которых уверенно держатся «Папины дочки».

Чем эти истории зацепили аудиторию и как они создаются — расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Работа, о которой не принято рассказывать даже самым близким. Цена ошибки здесь может стоить сотни человеческих жизней. Сериал «Спецы» впервые настолько близко познакомил зрителей с закрытым миром бойцов спецназа ФСБ.

В основе сценария — реальные события! Создатели проекта — телеканал РЕН ТВ и компания «Триикс Медиа» — работали в тесной связке с консультантами от ФСБ. Зрители оценили. Дебютант ежемесячного российского рейтинга сериалов оказался сразу на второй строчке.

«Очень много приоткрыли мы таких вещей, о которых никогда не говорили. И зрительский интерес, конечно же, показывает нам, что все это очень интересно людям сейчас», — сказал актер Дмитрий Пчела.

Первая тройка — только отечественное кино. Лидер рейтинга — «Невский». Криминальная сага о полицейском Павле Семенове из Петербурга уже десять лет не отпускает зрителя, но в рейтинг попала впервые. И сразу победа!

На третьей строчке — исторический детектив «Художник».

В рейтинге компании «Медиалогия» учитывают зрительский спрос, просмотры на телевидении и онлайн, отклик в интернете. Замыкают пятерку японское аниме «Магическая битва» и психологический триллер «Холод» с Любовью Аксеновой.

В центре сюжета проекта Пятого канала «Наш спецназ» — бойцы петербургского СОБРа, отряд «Трефы». География сериала с 14-й строчки давно вышла за пределы Северной столицы.

«Суровые собровцы в масках на самом деле такие же обычные люди, как и все те зрители, которые смотрят и которые помогли нам достичь такой точки», — сказал актер Никита Василевский.

Если бы на каждый популярный сериал заводили отдельное дело, эта папка была бы одной из самых увесистых. «Условный мент» на экранах с 2019 года. И спустя семь лет история бывшего оперативника по-прежнему в топе зрительских симпатий.

19 лет в эфире и тысячи раскрытых преступлений. Федеральная экспертная служба из сериала «След» — организация вымышленная. Но ее аббревиатуру ФЭС знают миллионы телезрителей. Детектив Пятого канала — в октябре на шестой строчке рейтинга.

Для экранизации повести Стругацких «Трудно быть богом» возвели целый средневековый город на шести с половиной гектарах. Фантастический проект «НМГ Студии» — на седьмой строчке.

«Какие-то линии новые появились, это уже десять Асерий. Здесь даже есть некий приквел истории, что было до. И это невероятно интересно», — сказал народный артист РФ, актер театра и кино Сергей Безруков.

Роскошные усадьбы, балы и любовь вопреки сословным предрассудкам. Мелодрама «История его служанки» на СТС в июле возглавляла рейтинг, а сейчас занимает восьмую строчку.

Среди зарубежных проектов не сдают позиций турецкие мелодрамы — среди фаворитов «Далекий город».

Интересно, что всего специалисты «Медиалогии» проанализировали более 1700 сериалов. И из тридцати самых популярных — девятнадцать отечественных. Преимущество за российским кино.

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