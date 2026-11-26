Собянин рассказал о результатах 15 лет работы системы ЕМИАС в Москве

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) за 15 лет работы сделала получение медицинской помощи для жителей Москвы доступнее и удобнее. О возможностях цифрового сервиса и его развитии рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Одним из первых результатов внедрения системы стала электронная запись на прием к специалистам. Теперь москвичи могут решать многие вопросы, связанные со здоровьем, без посещения медицинских учреждений.

«Первым большим шагом в цифровизации стала электронная запись к врачу. Сегодня благодаря ЕМИАС москвичи могут решать многие вопросы здоровья дистанционно», — написал Собянин.

Через приложение «ЕМИАС. ИНФО» пациенты могут записываться на консультации и просматривать электронные медицинские карты. В них хранятся результаты анализов и обследований, назначения врачей и сведения о предыдущем лечении.

Еще одна возможность — система «умного приема». С ее помощью пациенты могут заранее указать жалобы на здоровье при записи к специалисту. В некоторых случаях направление на необходимые исследования удается получить еще до консультации врача.

Для дистанционного взаимодействия с медиками также предусмотрена телемедицина. С ее помощью специалисты могут обсуждать с пациентами ход лечения, продлевать рецепты и закрывать больничные листы, если для этого не требуется очный осмотр.

Кроме того, в Москве действует проект «Умная госпитализация». Он позволяет пациентам самостоятельно выбрать из предложенных вариантов медицинское учреждение и дату планового лечения в онлайн-режиме.

Еще одно направление работы ЕМИАС связано с профилактикой заболеваний. В рамках программы заботы о здоровье пользователи могут пройти анкетирование и специальные тесты непосредственно в приложении. По результатам ответов система предлагает направления на необходимые обследования. Онлайн-этап программы уже прошли более миллиона человек.

Власти Москвы намерены продолжить совершенствование цифровой медицинской инфраструктуры. По словам Собянина, дальнейшее развитие ЕМИАС должно сделать медицинскую помощь еще доступнее и повысить уровень ее персонализации.

В 2025 году средняя продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет. Одним из факторов этого результата мэр назвал развитие профилактической медицины, позволяющей выявлять риски еще до появления выраженных симптомов. По оценкам врачей, такой подход может помочь горожанам дополнительно получить до десяти лет активной жизни.

Программа комплексной диагностики стартовала в июне. Она объединила диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный столичный комплекс обследований. Участникам предлагают оценить состояние организма, определить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить показатели, требующие особого внимания.

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