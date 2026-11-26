Жительница Петербурга устроила пожар при попытке зажарить кошку на свечах

Жительница Санкт-Петербурга попыталась зажарить кошку на сковороде на свечах, после чего в ее квартире на Тихорецком проспекте вспыхнул пожар. Об этом 5-tv.ru рассказала соседка женщины Ксения.

По словам собеседницы, раньше хозяйка квартиры занималась волонтерством, спасала и лечила бездомных животных. Однако со временем женщина собрала у себя около 40 кошек. Соседи стали жаловаться на неприятный запах, исходивший из квартиры.

Когда на место пожара прибыли сотрудники МЧС, им пришлось выламывать входную дверь. Внутри обнаружили мумифицированные останки других животных.

«Оказалось, что пожар случился из-за того, что она жарила на сковородке кошку», — рассказала Ксения. По ее словам, женщина употребляла в пищу животных.

В квартире давно отключены газ и электричество, а само помещение сильно захламлено. Соседям удалось вывезти оттуда трех выживших кошек. Остальных питомцев они также планируют забрать и передать в приют. Местные жители намерены обратиться в прокуратуру и суд.

Похожий случай произошел 14 ноября в Кисловодске. Там из квартиры с работающей газовой плитой спасатели достали 18 кошек. Две из них погибли. Хозяйка животных, пенсионерка, незадолго до этого выпала из окна квартиры.

Соседи сообщили градоначальнику, что питомцы остались без присмотра. Позже жители соседнего дома заметили, что в помещении работает газ, и предупредили об этом в общем чате.

Прибывшие экстренные службы обнаружили включенную плиту с сильно нагревшейся поверхностью. Спасатели вскрыли дверь и устранили угрозу. Выживших кошек передали волонтерам.

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