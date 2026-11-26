«Медиа-Телеком» — совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы — вместе с издательством BUBBLE представили цифровую платформу Topotoon для чтения комиксов и манги. Одним из основных направлений сервиса стали вебтуны — комиксы и манга в формате вертикальной ленты, адаптированной для чтения со смартфонов.

В библиотеку платформы вошли произведения ведущих российских издательств, а также оригинальные серии, созданные специально для Topotoon. Кроме того, партнеры намерены сформировать крупнейшую в России коллекцию комиксов и манги независимых авторов.

Библиотека и сотрудничество с издательствами

На момент запуска в библиотеке Topotoon представлено более 70 тысяч единиц контента. Среди издательств, уже ставших партнерами проекта, — BUBBLE, MOLOT HARDCORP, Wizart Comics и другие участники рынка. В дальнейшем список планируют расширять за счет новых соглашений с правообладателями.

«Комиксы и манга давно вышли за пределы нишевого увлечения. По нашему исследованию, 48% взрослых россиян вовлечены в культуру аниме, комиксов и игр, а 46% потенциальных читателей заинтересованы в российских произведениях. Мы видим здесь большой потенциал для отечественных издательств и авторов. Благодаря Topotoon они получат возможность находить новую аудиторию и создавать собственные истории, — в этом и есть цель нашего сотрудничества с BUBBLE», — отметил генеральный директор «Медиа-Телеком» Александр Косарим.

Оригинальные вебтуны российского производства

Одним из ключевых направлений платформы станет создание собственных вебтунов. Над новыми сериями работают российские студии Black Purpur, Wizart Comics и независимые авторские команды.

Среди готовящихся проектов — «Месть Ярославы», дворцовая драма о сестрах-близнецах в антураже России XVIII века; мистическая история «Привет, я кикимора» о девушке-пловчихе, столкнувшейся с нечистой силой; а также фэнтези «Божественные братья Ен и Омэль», основанное на мифологии Коми.

В линейке оригинальных произведений также появятся фантастика, криминальные истории, приключения и комедии.

Возможности для независимых авторов

Еще одно направление Topotoon — самиздат. Художники и сценаристы смогут самостоятельно размещать на платформе собственные комиксы и мангу, в том числе в вертикальном формате, без сотрудничества с издательствами. Их работы будут представлены в общем каталоге наравне с профессиональными проектами.

На первом этапе авторы смогут получать донаты от читателей. В дальнейшем создатели сервиса планируют добавить другие инструменты поддержки независимых художников и сценаристов, включая специальные проекты и продвижение их произведений.

«Сегодня в России много талантливых художников и сценаристов, которым есть что рассказать, но далеко не у всех есть возможность работать с издательствами. Мы хотим, чтобы Topotoon стал для них площадкой, где можно опубликовать свою историю, найти первых читателей и постепенно собрать вокруг нее аудиторию. Уверен, среди этих авторов есть те, чьи имена и произведения через несколько лет будет знать вся страна», — подчеркнул основатель издательства BUBBLE и платформы Topotoon Артем Габрелянов.

Подписка на произведения российских издательств и оригинальные серии Topotoon обойдется в 249 рублей в месяц. Сервис доступен на официальном сайте, а также в магазинах приложений Google Play и App Store.

Изображения и каталог оригинальных вебтунов доступны по ссылке.

О компании «Медиа-Телеком»

«Медиа-Телеком» — совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы, основанное в 2018 году. Компания занимается производством, агрегацией и распространением телеканалов и медиабиблиотек в России и странах ближнего зарубежья. Среди партнеров — крупнейшие операторы платного телевидения и онлайн-сервисы.

Об издательстве BUBBLE

BUBBLE COMICS — российское издательство оригинальных комиксов, основанное в 2012 году. За 14 лет работы компания выпустила более 25 серий, многие из которых продолжают выходить на регулярной основе. Издательство развивает собственные комикс-вселенные, в том числе детские проекты, направление авторских комиксов и российскую мангу под брендом BUBBLE Manga.

Отдельное направление деятельности компании — выпуск лицензионной продукции и сотрудничество с российскими и международными партнерами.

С 2015 года в структуре издательства работает BUBBLE Studios, которая занимается экранизацией комиксов. В 2021 году состоялась премьера полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», положившего начало развитию собственной киновселенной. Сейчас в нее входят три полнометражных фильма об Игоре Громе и сериал «Майор Гром: Игра против правил». Также готовится к премьере сериал «Фурия», основанный на одноименной серии комиксов.

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