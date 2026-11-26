Правоохранители проверили восемь объектов, связанных с общиной кришнаитов, в Москве и Подмосковье. Об этом стало известно 5-tv.ru

В ходе проверок обнаружили места хранения религиозной литературы без обязательной маркировки. Также сотрудники ведомств проверяют соблюдение законодательства о миссионерской деятельности.

В числе проверенных адресов оказались столичный религиозный центр, храм и незарегистрированная школа в подмосковной деревне Коргашино. Последний объект ранее уже привлекал внимание общественности после публикации расследования 5-tv.ru.

Тогда сообщалось, что в частном доме проводились занятия для детей. Помимо общеобразовательных предметов, учащихся знакомили с религиозными практиками и соответствующей литературой. При этом у учреждения, как утверждал источник 5-tv.ru, отсутствовала образовательная лицензия. Также были обнаружены нарушения санитарных и противопожарных требований.

Внимание к деятельности религиозных общин также привлекли уголовные дела, связанные с преступлениями против несовершеннолетних.

В Екатеринбурге патологоанатом Сергей Окладников, руководивший местной религиозной группой, изнасиловал 12-летнюю дочь прихожан. По материалам дела, мужчина вывез девочку за город и провел с ней обряд, имитировавший бракосочетание. В ноябре 2025 года суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Попытка обжаловать приговор с целью смягчения наказания не привела к его изменению.

Еще один резонансный эпизод произошел в 2021 году в селе Курджиново Карачаево-Черкесии. Участники местной общины заявили о домогательствах со стороны бывшего духовного наставника в отношении девочек в возрасте от трех до 13 лет. Информация заинтересовала правоохранительные органы.

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