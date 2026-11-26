Волочкова опровергла сообщения об угрозе оказаться в инвалидном кресле

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла сообщения о возможном ухудшении состояния здоровья и угрозе оказаться в инвалидном кресле. Балерина подчеркнула, что продолжает выступать, несмотря на периодически возникающие проблемы с суставами. Об этом она заявила в беседе с 5-tv.ru.

Ранее в СМИ появилась публикация со ссылкой на врача, который якобы консультировал балерину. В ней утверждалось, что Волочковой рекомендовали на несколько месяцев отказаться от танцев и физических нагрузок, иначе она рискует оказаться в инвалидном кресле.

«У меня проблем, знаете, у меня проблем никаких нет. Проблемы, по-моему, с головой у тех, кто пишет, значит, они хотят меня видеть в инвалидной коляске серой, убогой, не дождутся», — возмутилась Анастасия.

По словам артистки, слухи о серьезных проблемах со здоровьем связаны с искажением информации о ее лечении. Ранее Волочкова перенесла в Германии сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Как призналась балерина, вмешательство стало одним из самых тяжелых испытаний в ее жизни.

«Это тяжелейшая операция, которую я перенесла, это были самые страшные две недели моей жизни. И я осталась бы в инвалидной коляске. Если бы я не сделала ее и не дали бы мне визу и там не подтвердили бы все», — рассказала Волочкова.

После хирургического вмешательства врачи рекомендовали ей соблюдать покой в течение трех с половиной — четырех месяцев, чтобы имплант прижился. Однако уже через месяц артистка вернулась на сцену. За год она провела около 40 концертов.

Сейчас, по словам Волочковой, ее беспокоит артроз стопы. Из-за боли балерина обратилась к врачу и около двух недель назад прошла курс инъекций. Артистка возмутилась тем, что обычное обращение за медицинской помощью превращают в повод для сообщений о ее возможной инвалидности.

«Какая коляска? Кто сказал? Вы знаете, слышу звон, не знаю, о чем он. <…> Все в порядке, танцую, живу, работаю. Случаются недуги. Люди добрые. <…> Чесать языками гораздо легче, чем ногами, которыми я, извините, пожалуйста, прославляю славу России, прославляла на всех сценах мировых», — заключила Волочкова.

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