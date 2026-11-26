Брухунова и Петросян не будут накрывать новогодний стол и устраивать застолье

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, продюсер Татьяна Брухунова заявила, что в их семье не принято накрывать богатый новогодний стол и устраивать застолье до утра. О том, как супруги собираются встретить праздник, она рассказала подписчикам своего блога в соцсети.

Брухунова ответила на вопрос подписчицы о праздничном меню. По ее словам, вместо домашнего застолья они с супругом предпочитают сходить на ужин в ресторан. После этого Петросян отправляется работать, а к наступлению Нового года возвращается домой.

«Мы ходим в ресторан на ужин. Потом Евгений Ваганович выступает, и к полуночи возвращаемся домой, чтобы поднять бокалы. Не едим ночью», — поделилась Татьяна.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. У пары двое детей — сын Ваган и дочь Матильда. У юмориста также есть взрослая дочь Викторина от предыдущего брака. Прошлые новогодние каникулы супруги провели вместе с детьми в Санкт-Петербурге.

Семья поселилась в собственной квартире, украсила живую елку, гуляла по праздничному городу и посещала культурные мероприятия. Брухунова побывала на балете «Щелкунчик» в Михайловском театре, а также дважды посмотрела с близкими новую экранизацию «Буратино».

Всего семья провела в Северной столице шесть дней. Татьяна поделилась фотографиями с мужем и детьми, признавшись, что особенно дорожит такими спокойными семейными моментами.

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