Еды не будет? Как Брухунова и Петросян отметят Новый год
Праздничные традиции семьи немного удивили подписчиков.
Фото: Instagram*/bruhunova
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Брухунова и Петросян не будут накрывать новогодний стол и устраивать застолье
Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, продюсер Татьяна Брухунова заявила, что в их семье не принято накрывать богатый новогодний стол и устраивать застолье до утра. О том, как супруги собираются встретить праздник, она рассказала подписчикам своего блога в соцсети.
Брухунова ответила на вопрос подписчицы о праздничном меню. По ее словам, вместо домашнего застолья они с супругом предпочитают сходить на ужин в ресторан. После этого Петросян отправляется работать, а к наступлению Нового года возвращается домой.
«Мы ходим в ресторан на ужин. Потом Евгений Ваганович выступает, и к полуночи возвращаемся домой, чтобы поднять бокалы. Не едим ночью», — поделилась Татьяна.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. У пары двое детей — сын Ваган и дочь Матильда. У юмориста также есть взрослая дочь Викторина от предыдущего брака. Прошлые новогодние каникулы супруги провели вместе с детьми в Санкт-Петербурге.
Семья поселилась в собственной квартире, украсила живую елку, гуляла по праздничному городу и посещала культурные мероприятия. Брухунова побывала на балете «Щелкунчик» в Михайловском театре, а также дважды посмотрела с близкими новую экранизацию «Буратино».
Всего семья провела в Северной столице шесть дней. Татьяна поделилась фотографиями с мужем и детьми, признавшись, что особенно дорожит такими спокойными семейными моментами.
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