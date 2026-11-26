Звездный адвокат Сергей Жорин признался, что ему пока не становится лучше

Самочувствие звездного адвоката Сергея Жорина, который на днях перенес операцию в клинике Италии, пока не улучшается. Об этом 50-летний юрист рассказал 5-tv.ru.

«К сожалению, чувствую пока не лучше», — заявил правозащитник.

Сейчас Жорин находится в травматологическом отделении клиники в регионе Фриули — Венеция-Джулия на северо-востоке Италии. Об экстренной госпитализации адвоката стало известно 23 ноября. По данным СМИ, ему может потребоваться еще одна операция.

Сначала в СМИ появились тревожные сообщения о состоянии Жорина. Некоторые источники утверждали, что он находится без сознания и готовится к срочной операции. Однако позже врачи опровергли слухи о коме и сообщили, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

Вскоре адвокат сам вышел на связь с 5-tv.ru. Он рассказал, что приходит в себя после наркоза и принимает сильные препараты.

Жорин также опроверг сообщения прессы о том, что он якобы упал в кабинете стоматолога. По словам юриста, все произошло иначе. Подробностями случившегося он обещал поделиться позже.

Сергей Жорин известен защитой интересов российских актеров, музыкантов, продюсеров и блогеров. Он также участвовал в громких судебных разбирательствах, связанных с разводами знаменитостей.

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