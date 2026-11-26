Почему насекомые возвращаются даже после обработки, где прячутся их гнезда и какое средство поможет добраться до всей колонии?
Фото: www.globallookpress.com/Uli Deck
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URA.RU: специальные отравленные приманки помогут избавиться от муравьев
Рыжие муравьи на кухне — не просто неприятное зрелище. Они забираются в продукты, прячутся в труднодоступных местах и могут месяцами оставаться незаметными. Раздавить несколько насекомых или побрызгать на них аэрозолем недостаточно, так как основная колония часто остается нетронутой. Как избавиться от непрошеных гостей и не допустить их возвращения, разобралось URA.RU.
Фараоновы муравьи, которых также называют рыжими домовыми, могут переносить опасные микроорганизмы. На лапках и теле они разносят возбудителей брюшного тифа, дизентерии и сальмонеллеза, а также стафилококк и синегнойную палочку. Насекомые ползают по мусорным ведрам, сливам и другим загрязненным местам, а затем перебираются к продуктам. Так на еду могут попасть болезнетворные бактерии. Особенно осторожными стоит быть семьям с младенцами и людьми с ослабленным иммунитетом.
Откуда муравьи берутся на кухне
Фараоновых муравьев привлекают тепло, влага и доступная еда. Поэтому чаще всего они селятся на кухне, в ванной и санузле.
Их гнезда могут находиться в щелях стен и пола, пустотах перекрытий, возле труб и внутри коммуникаций. В квартиры насекомые проникают через вентиляцию, отверстия у труб, плинтусы и стыки стен.
Иногда они перебираются от соседей в поисках еды и воды. Попасть в дом могут и вместе с продуктами, мебелью или упаковкой. Летом отдельные особи даже залетают через открытые окна.
Несколько муравьев на кухне еще не означают, что гнездо находится именно в квартире. Но постоянные дорожки возле раковины, холодильника или мусорного ведра говорят о том, что насекомые нашли источник пищи.
Как прогнать незваных гостей
Первым делом нужно лишить вредителей доступа к еде и воде. Для этого:
- Протрите столешницы, плиту и пол, уберите крошки, жир и остатки пищи.
- Пересыпьте крупы, сахар, печенье и сухофрукты в плотно закрывающиеся банки.
- Не оставляйте на ночь грязную посуду, фрукты и остатки еды.
- Регулярно мойте мусорное ведро и каждый день выносите отходы.
- Проверьте раковину и трубы. Даже небольшая протечка или лужа под мойкой обеспечит насекомых водой.
Затем нужно найти пути, по которым муравьи попадают в помещение. Обычно это щели возле плинтусов, отверстия у труб и стыки стен. Обнаруженные проходы следует заделать герметиком. Возле мойки и труб важно убрать остатки еды и насухо вытереть поверхности.
Какие средства помогут уничтожить колонию
Обычные аэрозоли убивают часть рабочих муравьев, но часто не добираются до гнезда и матки. Поэтому после опрыскивания насекомые могут появиться снова.
Для борьбы с фараоновыми муравьями используют специальные инсектицидные гели и пасты. Их наносят небольшими каплями вдоль муравьиных дорожек, в щелях и других труднодоступных местах.
Рабочие особи находят приманку и переносят ее в гнездо. Там средство воздействует на других обитателей колонии, в том числе на матку и расплод.
Приманки размещают под раковиной, за холодильником, вдоль плинтусов и возле мусорного ведра. Наносить их на столешницы, посуду и продукты нельзя. Перед использованием необходимо прочитать инструкцию и убедиться, что средство недоступно детям и домашним животным.
Если муравьев становится больше или они возвращаются после обработки, стоит обратиться в службу дезинсекции. Специалисты смогут найти скрытые гнезда, обработать труднодоступные участки и подсказать, как защитить квартиру.
После самостоятельной обработки аэрозолем помещение нужно проветрить, убрать остатки средства и не подпускать детей и животных к обработанным поверхностям.
Если муравьи появились сразу в нескольких квартирах, лучше договориться с соседями и провести обработку одновременно. Иначе насекомые могут просто перебраться из одного помещения в другое.
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