Поставки газа в Германию сократились почти на 400 миллионов кубометров

Германия входит в зиму с тревожными показателями по газу. К 25 ноября в подземных хранилищах страны осталось 13 миллиардов кубометров, свидетельствуют данные GIE. Это на 22% ниже уровня прошлого года, но главная проблема в другом: накопленных объемов меньше, чем страна сожгла за предыдущую зиму. Об этом пишет EADaily.

С 25 ноября 2025 года по 1 апреля 2026 года из хранилищ отобрали 13,2 миллиарда кубометров. Текущие запасы оказались на 200 миллионов кубометров ниже этого показателя, что создает риск для февраля и марта.

Почему расчет не оправдался

В немецком правительстве полагались на стабильный импорт, который позволит пройти отопительный сезон без сбоев. Однако данные Федерального сетевого агентства говорят об обратном. С 9 по 15 ноября потребление выросло до 333 миллионов кубометров в сутки против 259 миллионов годом ранее. При этом поставки из-за границы за 25 дней ноября сократились почти на 400 миллионов кубометров — до 6,95 миллиарда.

Причины — конкуренция за СПГ и пустые соседи

Экспорт сжиженного газа из Персидского залива по-прежнему закрыт, и Европа жестко конкурирует за объемы с Азией, предлагая цены выше тысячи долларов за тысячу кубометров. Запасы у соседей Германии также невелики. В Нидерландах, которые зимой служат дополнительным источником газа, в хранилищах остается 7,9 миллиарда кубометров, тогда как в прошлый сезон оттуда отобрали 9,2 миллиарда. Италия уже обвинила Германию в низких запасах, но Берлин это отвергает.

Промышленность наращивает потребление

Ноябрь разочаровал немецких чиновников, которым остается надеяться на теплую и ветреную зиму. Если население и средний бизнес при аномальных ценах снижают потребление, то промышленность, включая электростанции и производителей тепла, поступает наоборот. По данным института имени Фраунгофера, доля газовой генерации в производстве электроэнергии выросла с 17,8% в прошлом ноябре до 21,7% в этом.

Весь подготовительный сезон чиновники заявляли, что не хотят провоцировать рынок скачками цен и не вмешиваются в создание запасов. Частным трейдерам закачка в хранилища была невыгодна из-за отрицательной разницы с зимними ценами. В итоге Германия, как и вся Европа, получила противоположный результат: цены на газ держатся выше тысячи долларов и, вероятно, останутся такими всю зиму.

Что будет с российским СПГ

С 1 января в ЕС вступает в силу запрет на импорт российского сжиженного газа, который касается и Германии. Немецкая SEFE (бывшая Gazprom Germania) продолжает получать ямальский СПГ через терминалы во Франции и Нидерландах. Как компания компенсирует эту просадку, пока неизвестно.

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