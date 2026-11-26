Масштабную серию зимних благотворительных акций запускают в Москве

В декабре в Москве стартует сразу несколько масштабных благотворительных программ для помощи тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Каждый может помочь тем, кто сейчас очень нуждается в поддержке: детям из новых регионов, участникам СВО, людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, ребятам и взрослым, которым требуется лечение или реабилитация», — написал он в личном блоге.

С 1 декабря в специальных пунктах проекта «Москва помогает» начнется сбор праздничных посылок. Москвичи смогут принести новые вещи в упаковке и подарочные наборы для бойцов и детей.

В этот же день заработают новогодние акции «Добрая елка» и «Исполни желание». В их рамках каждый горожанин сможет почувствовать себя настоящим Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Списки желаний опубликуют на официальных сайтах этих проектов.

Кроме того, 5 и 6 декабря на Болотной площади пройдет фестиваль «Город неравнодушных». В флагманском арт-павильоне проекта «Сделано в Москве» организуют ярмарку изделий ручной работы от некоммерческих организаций, мастер-классы и игровые площадки. Все собранные средства направят на помощь подопечным благотворительных фондов.

В декабре на социальном маркетплейсе «Москва — добрый город» также представят новую сезонную коллекцию. В нее войдут новогодние сувениры, которые вручную изготовили люди с особенностями здоровья в инклюзивных мастерских столицы.

Присоединиться к добрым делам можно будет и на площадках проекта «Зима в Москве». Они будут работать в течение трех месяцев во всех округах столицы. Кроме того, москвичам доступны штабы «Москва помогает», волонтерские центры «Доброе место», ресурсный центр «Мосволонтер» и благотворительный сервис на портале mos.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.