Москвичи могут стать Дедами Морозами: зимние благотворительные акции запустят в столице
Появятся десятки возможностей подарить праздник тем, кому особенно нужна забота.
Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin
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Масштабную серию зимних благотворительных акций запускают в Москве
В декабре в Москве стартует сразу несколько масштабных благотворительных программ для помощи тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Каждый может помочь тем, кто сейчас очень нуждается в поддержке: детям из новых регионов, участникам СВО, людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, ребятам и взрослым, которым требуется лечение или реабилитация», — написал он в личном блоге.
С 1 декабря в специальных пунктах проекта «Москва помогает» начнется сбор праздничных посылок. Москвичи смогут принести новые вещи в упаковке и подарочные наборы для бойцов и детей.
В этот же день заработают новогодние акции «Добрая елка» и «Исполни желание». В их рамках каждый горожанин сможет почувствовать себя настоящим Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Списки желаний опубликуют на официальных сайтах этих проектов.
Кроме того, 5 и 6 декабря на Болотной площади пройдет фестиваль «Город неравнодушных». В флагманском арт-павильоне проекта «Сделано в Москве» организуют ярмарку изделий ручной работы от некоммерческих организаций, мастер-классы и игровые площадки. Все собранные средства направят на помощь подопечным благотворительных фондов.
В декабре на социальном маркетплейсе «Москва — добрый город» также представят новую сезонную коллекцию. В нее войдут новогодние сувениры, которые вручную изготовили люди с особенностями здоровья в инклюзивных мастерских столицы.
Присоединиться к добрым делам можно будет и на площадках проекта «Зима в Москве». Они будут работать в течение трех месяцев во всех округах столицы. Кроме того, москвичам доступны штабы «Москва помогает», волонтерские центры «Доброе место», ресурсный центр «Мосволонтер» и благотворительный сервис на портале mos.ru.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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