Биолог Матвеев предупредил о необратимых изменениях экосистемы Байкала

Экосистема Байкала оказалась под двойным давлением — загрязнения и потепления. Если ситуация не изменится, часть уникальных организмов может исчезнуть навсегда. Об этом 5-tv.ru рассказал преподаватель биологии, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Игорь Матвеев.

Почему озеро особенно ранимо

Байкал отличается высоким уровнем эндемизма: многие его обитатели не встречаются больше нигде на планете. Именно поэтому сокращение их численности бьет по экосистеме сильнее, чем в других водоемах.

«Даже если впоследствии удастся улучшить состояние водной среды, восстановление утраченного биологического разнообразия может оказаться невозможным», — пояснил Матвеев.

Сколько лет нужно на восстановление

Показательный пример — байкальские губки. Они растут очень медленно, а их сообщества после деградации в отдельных заливах восстанавливаются десятилетиями. По некоторым оценкам, на это уйдет от 150 до 200 лет.

Есть и другая опасность — эффект «бутылочного горлышка». Если численность вида падает ниже порога, он может формально сохраниться, но потерять генетическое разнообразие и способность устойчиво существовать в экосистеме.

Токсины в пищевых цепях

Отдельная угроза — накопление токсинов в пищевых цепях. Речь о микроцистинах и сакситоксинах, которые вырабатывают некоторые цианобактерии. Эти вещества не всегда накапливаются по классической схеме биомагнификации, но способны попадать в беспозвоночных и рыб, создавая риски при длительном воздействии.

Особого внимания, по словам Матвеева, требуют долгоживущие животные на вершине пищевой цепи — в частности байкальская нерпа. Для них важно не разовое поступление токсинов, а суммарное воздействие небольших доз на протяжении долгого времени. Это создает потенциальные риски для печени и нервной системы.

Что можно сделать

Ситуацию еще можно стабилизировать, если снизить антропогенную нагрузку. В первую очередь нужно сократить сбросы недостаточно очищенных сточных вод и учитывать влияние потепления и застоя воды, которые способствуют распространению водорослей.

Одного мониторинга недостаточно: он позволяет отслеживать изменения, но не устраняет причины загрязнения. Без сокращения поступления неочищенных стоков риск дальнейшей деградации сохранится.

Главная задача — не только фиксировать изменения, но и предотвратить потерю уникального разнообразия Байкала. Иначе восстановление отдельных компонентов экосистемы займет столетия, а некоторые последствия окажутся необратимыми.

Ранее в Байкале обнаружили микроорганизмы, вырабатывающие опасные для людей и животных токсины. В некоторых прибрежных районах их концентрация в сотни раз превысила допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения.

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