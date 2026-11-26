Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс и глава МВД Эстонии Игорь Таро повздорили в прямом эфире из-за решения закрыть границу с Россией. Градоначальник заявил, что власти таким образом наказывают собственных граждан, которые хотят навещать близких в соседней стране. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

К бабушке в Россию: почему Тоотс требует оставить границу в покое

Спор произошел во время телепередачи — Тоотс предложил сделать исключение для жителей приграничных районов Эстонии, ведь у многих семей в Нарве и на юго-востоке Эстонии родственники живут в России, поэтому закрытие погранпереходов станет для них серьезной проблемой.

«Наши собственные граждане Эстонии просто хотят навещать своих родственников. Я лично никакой угрозы здесь не вижу», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что при закрытии границы люди по-прежнему смогут попасть в Россию через Латвию, поэтому решение Таллина не устранит возможные угрозы, а лишь заставит граждан тратить больше времени на дорогу.

Глава МВД Игорь Таро с такой позицией не согласился. Он заявил, что правительство обязано заботиться о безопасности всей страны, а не только жителей приграничных городов. Министр объяснил ограничения предполагаемыми «угрозами» со стороны России. В частности, он обвинил российские спецслужбы в попытках «вербовать» граждан Эстонии на пограничных пунктах. Доказательств этих утверждений во время спора он, разумеется, не предоставил.

Тоотс в ответ напомнил, что скоро наступят Рождество и Новый год. Многие жители страны хотели бы провести праздники с родственниками, но из-за закрытия границы сделать это станет намного сложнее. По словам градоначальника, люди надеются, что правительство хотя бы временно разрешит им пересекать границу.

«Теперь наши люди пишут Деду Морозу, чтобы правительство к Рождеству открыло для собственных жителей коридор через границу. Такова наша просьба к правительству», — заявил Тоотс.

Таро ловко спарировал этот аргумент, заявив, что некоторые дети, напротив, мечтают о безопасности.

«Некоторые дети пишут Деду Морозу, чтобы во время Рождества или в канун Нового года им на голову не упал беспилотник», — сказал министр.

Заводы «встанут»: экономическая сторона проблемы

Мэр Нарвы также предупредил о возможных экономических последствиях. По его словам, если Россия в ответ ограничит железнодорожное сообщение, могут остановиться предприятия в городах Силламяэ и Нарва. Одно из них занимается переработкой редкоземельных металлов, другое производит магниты. На нарвском заводе работают 380 человек. Тоотс опасается, что ограничения поставят их рабочие места под угрозу.

Кроме того, градоначальник предложил усилить контроль на границе Эстонии с Латвией. Он еще раз объяснил это тем, что через соседнюю страну поездки в Россию все равно останутся возможными — Таро в ответ предложил Латвии самой рассмотреть вопрос о закрытии погранпереходов. При этом министр все же признал, что новые ограничения ударят по экономике приграничных районов. По его словам, власти Эстонии собираются обсудить помощь местным предприятиям и муниципалитетам.

«Диверсия российской разведки»: Таллин использовал попытку теракта как аргумент

Решение о закрытии автомобильных погранпереходов власти Эстонии приняли 20 ноября. Ограничения должны вступить в силу 1 декабря 2026 года.

В Таллине объяснили этот шаг соображениями безопасности после нападения на предприятие оборонной промышленности Threod. Инцидент произошел ночью 14 ноября в поселке Виймси. По данным эстонской прокуратуры, неизвестные попытались проникнуть на территорию завода около 3:00. Они собирались разбить окна здания, залить внутрь горючее и устроить пожар со взрывом.

Однако охрана вовремя заметила нападавших и остановила их. Никто не пострадал, а само предприятие продолжило работу. После происшествия эстонские правоохранительные органы задержали восемь жителей Латвии.

Глава Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон обвинил в организации нападения российскую военную разведку. По его словам, спецслужбы страны установили связь предполагаемых исполнителей с ГРУ РФ. При этом доказательства причастности России, которые можно было бы независимо проверить, публично не представлены. Впрочем, как всегда.

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