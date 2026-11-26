Собаку с пробитой головой нашли в мусорном баке в Миллерово Ростовской области. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Неизвестный мужчина подъехал к мусоркам на электробайке, выбросил окровавленный мешок и уехал. Вскоре прохожие услышали странные звуки из контейнера. Заглянув внутрь, они обнаружили тяжело раненого пса.

Местные жители забрали собаку и отвезли ее в ветеринарную клинику. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Еще один случай жестокого обращения с животными произошел в Санкт-Петербурге. На Тихорецком проспекте загорелась захламленная квартира, в которой хозяйка, по словам соседки Ксении, пыталась приготовить кошку на сковороде.

Сотрудникам МЧС пришлось выломать дверь, чтобы попасть внутрь. Там они обнаружили мумифицированные останки погибших животных.

Когда-то хозяйка квартиры помогала бездомным кошкам и лечила их. Со временем она приютила около 40 животных, но квартира превратилась в рассадник антисанитарии. Соседи долго жаловались на сильный запах.

После происшествия жильцы дома смогли вывезти трех выживших кошек. Теперь они намерены спасти остальных животных и передать их в приют. Кроме того, соседи готовят обращения в суд и прокуратуру.

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