Братья и сестры пятилетней девочки, умершей от истощения в Вологде, находятся в безопасности. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Важно, что братья и сестры девочки сейчас в безопасности, с ними работают специалисты», — написала она в мессенджере МАКС.

По ее словам, сотрудники аппарата детского омбудсмена уже направились в больницу, где находятся несовершеннолетние. В ближайшее время специалисты уточнят их состояние.

Также предстоит выяснить, есть ли у детей родственники, готовые принять их в свои семьи. Другие варианты устройства тоже рассмотрят. Львова-Белова заявила, что держит ситуацию на личном контроле.

Трагедия произошла в многодетной семье. В больницу доставили детей с признаками сильного истощения и обезвоживания. Пятилетнюю девочку спасти не удалось. Еще один ребенок находится в реанимации в критическом состоянии.

Всего в семье 38-летнего Николая С. и его супруги Веры воспитывались 11 детей. Их возраст — от десяти месяцев до 16 лет.

С 2020 года родители состояли на профилактическом учете подразделения по делам несовершеннолетних. Причиной стали антисанитарные условия в квартире. С супругами неоднократно проводили профилактические беседы.

При этом семья не испытывала серьезных материальных трудностей. Родители владели собственной квартирой, отец постоянно работал, а супруги не злоупотребляли алкоголем. Ежемесячно семья получала более 200 тысяч рублей социальных выплат.

По предварительным данным, мать с трудом передвигалась после операции по удалению маточных труб, которую перенесла после рождения младшего ребенка. Из-за проблем со здоровьем ей было сложно самостоятельно ухаживать за всеми детьми.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.

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