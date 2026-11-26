Родителей умершей от истощения пятилетней девочки задержали в Вологде

В Вологде задержали многодетных родителей Веру и Николая, чья пятилетняя дочь умерла от истощения и обезвоживания. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Всего в многодетной семье воспитывались 13 детей, 11 из которых несовершеннолетние. По данным источника, мать запрещала им ходить в детский сад, а за плохое поведение могла лишать еды. В ближайшее время супругам изберут меру пресечения.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о госпитализации девяти детей из этой семьи. Причиной стали ненадлежащие условия проживания. Позже стало известно, что одна из пострадавших, пятилетняя девочка, умерла.

Известно, что семья состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних с 2020 года. Поводом стали антисанитарные условия в доме.

При этом супруги не испытывали серьезных материальных трудностей: у них была собственная квартира, отец работал автослесарем, а семья получала более 200 тысяч рублей социальных выплат в месяц. С родителями неоднократно проводили профилактические беседы.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и о халатности. Супругов подозревают в ненадлежащем уходе за детьми.

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