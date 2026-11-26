Народный артист Александр Буйнов признал свою вину в ДТП с пенсионеркой Аллой Смирновой и предложил ей мировое соглашение. Женщина требует от артиста три миллиона рублей компенсации за причиненный здоровью вред. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Наро-Фоминского городского суда Московской области.

Обсудить условия возможной договоренности стороны планируют на следующем заседании.

Авария произошла 26 февраля 2025 года в подмосковной Апрелевке, в районе Февральской улицы. По словам юриста пострадавшей Дмитрия Соловьева, внедорожник Lexus LX 570 под управлением Буйнова сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пенсионерка получила травмы средней тяжести. После происшествия она провела на больничном более 150 дней. Представитель Смирновой также обратил внимание, что автомобиль певца не был застрахован.

Сама женщина ранее рассказывала, что артист не выходил с ней на связь и не извинился после аварии. По ее словам, добиться ответственности водителя удалось только через суд. Смирнова хотела, чтобы Буйнов взял на себя ответственность за случившееся.

Однако в марте 2025 года на федеральном телеканале показали, как певец приехал к пострадавшей в больницу. Тогда он публично извинился перед ней и пообещал сделать все возможное для ее скорейшего выздоровления.

Буйнов также рассказал, что связался с сыном пенсионерки. По словам артиста, разговор прошел спокойно. Родственник пострадавшей даже попросил его не переживать. Певец признался, что сильно волновался перед звонком и не знал, какой будет реакция семьи.

При этом Буйнов предположил, что женщина может находиться под чьим-то влиянием. Объяснять, что именно он имел в виду, артист не стал.

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