Дочь Александра Малинина объявила о помолвке

Дочь певца Александра Малинина Устинья сообщила о помолвке. Об этом она рассказала в своем блоге, опубликовав романтичные снимки. На кадрах девушка показала кольцо с крупным бриллиантом.

Избранник устроил для Устиньи особенный сюрприз: осыпал ее цветами, украсил комнату воздушными шарами и выложил из световых букв фразу Marry me — «выходи за меня». Сама Малинина призналась, что счастлива.

«Потому что для меня он — моя самая большая мечта, которая стала реальностью. Да, да, да и еще раз да!» — написала она.

Кто именно сделал предложение, девушка не раскрывает. Судя по тому, что общается она преимущественно на английском, новый избранник тоже может быть иностранцем. Сейчас пара отдыхает в Гонконге, где Устинья недавно отметила 26-летие.

Это не первая помолвка Малининой. Три года назад она уже получала предложение от иностранца по имени Зак, с которым познакомилась во время учебы в Лондоне. Публика ждала скорой свадьбы, но в прошлом году девушка неожиданно сняла кольцо Graff. Причину разрыва она не объясняла.

Устинья — дочь Александра Малинина от третьей супруги Эммы. У пары также есть сын Фрол. Оба ребенка родились в Германии, где Эмма владеет медицинской клиникой. Дочь пошла по стопам звездного отца, выбрав оперную сцену. В декабре у нее запланировано выступление в Лондоне.

«В этот вечер прозвучат ваши самые любимые русские романсы и оперные арии. И я невероятно рада снова разделить сцену с замечательным маэстро Джанлукой Марчиано», — делилась она.

Тем временем в Баку уже отгремела другая громкая свадьба. Блогер Аврора Киба, бывшая невеста Григория Лепса, вышла замуж за бизнесмена Рустама Гаджиева — племянника президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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