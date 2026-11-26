Новогодняя дискотека МУЗ-ТВ соберет десятки звезд на одной сцене

МУЗ-ТВ проведет 3 декабря масштабную дискотеку «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» в столичном пространстве МТС LIVE Холл. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального телеканала.

На одной сцене соберутся десятки артистов, которые исполнят свои главные хиты, подарят зрителям музыкальные сюрпризы и помогут заранее окунуться в атмосферу праздника. Телеверсию шоу покажут на МУЗ-ТВ сразу после боя курантов в новогоднюю ночь.

В этом году на танцпол выйдут как звезды, чьи песни давно стали любимыми у слушателей, так и популярные современные исполнители. В числе участников — народные артисты России Александр Серов и Олег Газманов, певец Шура, Zivert, рэпер МОТ, а также музыкант Сергей Шнуров и многие другие звезды.

Александр Серов впервые выступит на новогодней дискотеке с песней «Как быть». Олег Газманов подготовил мегамикс своих композиций, а Шура исполнит «Твори добро».

Не обойдется и без музыкальных премьер. Artik & Asti представят новую композицию, а также исполнят уже знакомый слушателям хит. Zivert выйдет на сцену с несколькими популярными песнями, МОТ обещает устроить танцы под «Шадэ».

Организаторы также обещают появление секретного гостя, который исполнит один из самых известных зимних хитов. Имя артиста пока держат в тайне и обещают раскрыть накануне мероприятия.

Среди других участников дискотечного шоу — заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, народный артист России Григорий Лепс, певицы Мари Краймбрери, Люся Чеботина, Клава Кока, народные артисты России Стас Михайлов и Валерия, рэпер JONY, певицы MIA BOYKA, Ева Власова, BEARWOLF, рэпер SODA LUV, исполнительница SABI, группа «Моя Мишель», дуэт GAYAZOV$ BROTHER$, коллектив «ЦУЕФА», музыкальный проект Filatov & Karas, группа «Город 312», заслуженные артисты России Зара, Алсу, Жасмин и Катя Лель, певец Артур Пирожков, исполнительница Ани Лорак, группа DABRO, а также певцы By Индия и Митя Фомин.

Билеты на мероприятие уже доступны со скидкой 20% на все категории, включая групповые тарифы. Организаторы предлагают начать празднование Нового года заранее — на многотысячном танцполе, а затем продолжить его у телевизора в ночь на 1 января.

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